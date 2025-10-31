ブルージェイズ３勝２敗となったワールドシリーズ。報知新聞では１９７０年から、日本シリーズの紙面企画として、各選手の試合ごとの活躍を数値化してＭＶＰ選手を予想する「貢献ポイント」を実施している。その計算式を今回のワールドシリーズにあてはめてみた。すると、第３戦で２本塁打＆２二塁打、４打数４安打３打点５四球とシリーズ記録満載だったドジャース・大谷翔平が合計点８・８０でトップ。次いで第４、第５戦に２試合連続本塁打して２連勝に貢献したブルージェイズのゲレロが８・２０で追っている。

３位以下はちょっと離れてスミス（ド）５・１５、バーショ（ブ）５・１０、フリーマン（ド）４・９５と続く。いずれも残り２試合で勝利に大きく貢献すればひっくり返せる位置にいる。投手で抜きんでているのはドジャースの山本だ。第２戦の１失点完投勝利は４・８０。同じピッチングを見せ、上位の打者が伸び悩むようなら逆転する可能性も十分ある。

シリーズＭＶＰは日本ではすべて勝利チームから選ばれているが、ワールドシリーズでは１度だけ敗戦チームから選ばれたことがある。それは１９６０年、ヤンキースのボビー・リチャードソン二塁手だ。チームは３勝４敗でパイレーツに敗れたが、リチャードソンは当時のシリーズ新記録の１２打点の大活躍。第２戦に３安打２打点、第３戦に満塁本塁打含む６打点、第６戦２安打３打点と３勝した試合に大きく貢献した事が評価された模様だ。

残り２試合どんな展開になるのか。大谷がシリーズ記録をさらに塗り替えるような打撃を披露すれば、仮に世界一を逃したとしても、史上２人目の「敗戦チームからのＭＶＰ」はあり得る。

【報知式貢献ポイントとは】

打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化したもの。

今年の日本シリーズでは３試合連続アーチのソフトバンク・山川が９・４５とダントツのポイントを記録し、実際にMVPに輝いた。

以下、勝利チームの報知式ポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）

◇単 打 ０・２（０・１）

◇二塁打 ０・４（０・２）

◇先制ソロ ２・４（１・２）

◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）

◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）