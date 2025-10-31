

佐藤浩市のものまねに笑顔の吉永小百合

吉永小百合、佐藤浩市、天海祐希、のん、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずき、阪本順治監督が31日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』初日舞台挨拶に登壇した。

登山家・田部井淳子さんの実話をもとに、エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けたその勇壮な生涯を壮大なスケールで描く。

吉永小百合が演じる主人公・多部純子を支える夫・正明を演じた佐藤浩市。吉永との夫婦役は「まさかまさか、こんな日が来るなんてと。ご一緒することはあるにしてもまさか夫婦役をやらせていただくとは思ってもいなかったですから」と明かした。

これに「だいぶ私が年上なので」とチャーミングに笑う吉永に「いやいや、とんでもないです。それは皆さん見て頂ければわかりますが、そんなふうには一切感じません」とし、改めて「（吉永さんと夫婦役をやる）そんな日が来るなんて亡き三國も思ってもいなかっただろうし。本当に自分にとっては驚きでした」と父・三國連太郎さんを引き合いに語った。

その流れで司会者から、もし三國さんに報告されたらなんと仰ると思いますか？と聞かれ「あぁ、そう」とものまねで再現。吉永も笑顔を見せ拍手した。