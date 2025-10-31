全国有数のそばどころ、長野市戸隠地区に新そばのシーズン到来です。31日、ソバの収穫に感謝し、戸隠神社に奉納する新そばの献納祭が開かれました。



戸隠神社中社で開かれた新そば献納祭。この神事はソバの収穫に感謝し、戸隠神社に奉納する恒例行事で、白装束に身を包んだ3人がこね役、のし役、切り役となってそば打ちを実演しました。ソバは今月上旬に地元で収穫されたもので今年も良質なソバが収穫できたということです。





新そばが打ち上がると、地元の関係者などが行列をつくり、中社の社殿へ。厳かな雰囲気に包まれる中、新そばが奉納されました。戸隠そば祭り実行委員会 徳武勝広実行委員長「新そばはこの時期にしか食べられないものでして、色見もそうなんですけど風味も青い風味が楽しめるのではないかと思っています」神事が終わるといよいよ戸隠に新そばのシーズン到来です。そば店の軒先に飾られた「そば玉」。戸隠独自の文化で新そばの季節を告げるために飾られるものです。そば職人にとっても特別な1日に…。山口屋 山口寿文社長「ある意味新年を迎えるような気持ちというか、今年これからまた1年たくさんの方にいいそばを提供できるよう思いながらそばを打つ日」献納祭で祈祷を受けたそば粉を使った「献納そば」。1年に一度、献納祭のタイミングでしか食べることができない特別なそばでこの店では15食限定で提供されました。埼玉から「たまたま戸隠そば祭りやっていて貴重なおそばを食べられて本当に幸せだなと思いました」埼玉から「（新そばの）香りと新しいものというのが周りの雰囲気とかきれいな水とか考えるとすごく「ありがたい」なって」特別な「献納そば」はあす１日も戸隠エリアの一部の店舗で数量限定で提供されます。