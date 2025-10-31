新イベント＜KTR Presents「THE FIGHT」＞が12月13日、千葉・幕張メッセ 国際展⽰場 展⽰ホール4〜6にて開催される。その初陣となる“MY FIRST STORY vs SiM”のティザー映像が公開となった。

＜THE FIGHT＞は、＜REDLINE＞や＜GOAT＞の仕掛け人であるKTRが新たに始動させたライブイベントだ。真のロックを体現するロックバンドたちが、“LIVE”という唯一無二の真剣勝負を繰り広げる。

チケットのオフィシャル1次抽選先行は10月31日19:00より11月9日23:59まで。

■＜KTR Presents「THE FIGHT」＞

2025年12月13日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展⽰場 展⽰ホール4〜6

出演者：MY FIRST STORY / SiM

▼チケット

【オフィシャル1次抽選先行】

受付期間：10/31(金)19:00〜11/9(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/thefight/

関連リンク

◆THE FIGHT オフィシャルサイト

◆THE FIGHT オフィシャルX

◆THE FIGHT オフィシャルInstagram