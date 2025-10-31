通算3度目…NBAカップのグループプレーが日本時間11月1日にスタート
NBAの2025－26レギュラーシーズンは、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に開幕して約1週間が経過。31日を終えた時点で、全30チームが4～6試合をこなした。
序盤戦の段階ではあるものの、11月1日から「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）のグループプレーが始まる。2023年からスタートしたカップ戦は、初代王者がロサンゼルス・レイカーズ、翌2024年はミルウォーキー・バックスが頂点に立ち、今シーズンで3度目の開催となる。
初代王者に輝いたレイカーズ[写真]=Getty Images
グループプレーは、2024－25レギュラーシーズンの成績がベースに、各カンファレンス内でランダムに3グループ（計6グループ）へ分けられ、各グループ内のチームと対戦。通常のレギュラーシーズンと同時進行で、11月1日、8日、15日、22日、26日、27日、29日に組まれている。グループプレーを終えて、各グループで首位に立ったチームと、ワイルドカードの各カンファレンス4チームが一発勝負のノックアウトラウンドへ進出。12月10日と11日に準々決勝、14日に準決勝、17日に決勝が予定されていて、準決勝からはネバダ州ラスベガスで開催される。
11月1日のNBAカップ初日はボストン・セルティックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズ、ニューヨーク・ニックス対シカゴ・ブルズ、レイカーズ対メンフィス・グリズリーズなど計8試合が組まれている。
このグループプレーで成績が並んだ場合のタイブレイクは、直接対決の結果、得失点差、総得点数、昨シーズンの成績という順番で決まる（延長で残した得点は得失点としてカウントされない）。そのため、直接対決と各試合の点差が響いてくるだけに、最後まで気が抜けない展開になるケースもある。今年のグループ分けは下記のとおり。通算3度目のNBAカップでは、どのチームが好発進してグループプレーを勝ち上がるのか。各チームの動向に注目していきたい。
◆■「エミレーツNBAカップ2025」グループ分け詳細
＜ウェスタン・カンファレンス＞
・グループA
オクラホマシティ・サンダー
ミネソタ・ティンバーウルブズ
サクラメント・キングス
フェニックス・サンズ
ユタ・ジャズ
・グループB
ロサンゼルス・レイカーズ
ロサンゼルス・クリッパーズ
メンフィス・グリズリーズ
ダラス・マーベリックス
ニューオーリンズ・ペリカンズ
・グループC
ヒューストン・ロケッツ
デンバー・ナゲッツ
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ
サンアントニオ・スパーズ
◆＜イースタン・カンファレンス＞
・グループA
クリーブランド・キャバリアーズ
インディアナ・ペイサーズ
アトランタ・ホークス
トロント・ラプターズ
ワシントン・ウィザーズ
・グループB
ボストン・セルティックス
デトロイト・ピストンズ
オーランド・マジック
ブルックリン・ネッツ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
・グループC
ニューヨーク・ニックス
ミルウォーキー・バックス
シカゴ・ブルズ
マイアミ・ヒート
シャーロット・ホーネッツ
