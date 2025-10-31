sumika片岡健太のエッセイ連載「あくびの合唱」／ 第16回『気の配送先』
「格好いいですね」と言ってもらった際に「いやぁ、そんなそんな…」という感じで返すのをやめた。
相手が言ってくれたことの否定になるからだ。
褒めてもらえたら、シンプルに「ありがとうございます！嬉しいです！」と答えるのが気持ち良い。一回素直に受けた方が「〇〇さんも素敵ですね」と返しやすくなるので、その後もハッピーなラリーが期待できる。
人間関係を築く上で、気を配ることは大切だ。
しかし、無作為に気を配るだけで人間関係は好転しない。気の“配送先”が何より大切だ。
僕は何も考えずに気を配っていると、うっかり自分に配ってしまうことが多い。先の件でも、謙遜したら相手に気を配れたと勘違いしてしまうのだが、決してそんなことはない。
「調子に乗らない謙虚な人だと思われたい」「一旦否定したら、追加の褒め言葉を引き出せるかもしれない」など、気の配送先が自分に設定されている場合は、そんな下心が顔を出してしまう。
配れる気には上限がある。限られた気のほとんどを相手に渡せる人が、真に人付き合いが上手い人なのではないかと僕は思う。
自分の謙遜用に使っている気は、相手の良いところを見つけるのに使った方が、人との関係性が深まっていく感覚があるからだ。
他にも気配りに悩む場面はある。
車を運転していたときのこと。歩道に人がいて、横断歩道を渡ろうとしていた。
僕は横断歩道の手前で停車し、その人が横断するのを待った。
程なくして歩行者が足を怪我していることに気付いた。松葉杖を持った歩行者がジェスチャーで「お先にどうぞ」のポーズをしている。
ゆっくり渡ってもらって一向に構わない。僕は横断歩道に沿って両手でゆっくりと「どうぞどうぞ」のポーズを返した。すると、僕のジェスチャーを確認した歩行者は、少し慌てた様子で「カコン！カコン！」という音を立てて足早に道路を横断し始めた。
僕は意図せず、怪我人を急かしてしまうことになった。
一時停止するところまでは、交通ルール的に正解だ。しかし、その後の対応には考えさせられる点がある。交通違反をせずに、歩行者を急かさずに渡ってもらえる方法が、何かあったのではないかと思ってしまう。相手の状況やこちらの気の配り方ひとつで、余計な気を遣わせてしまうこともある。車を運転していると、似たようなケースに遭遇することが多い。車側が「どうぞどうぞ」すると、多くの歩行者は小走りになる。逆の立場で自分が歩行者の際も、ゆっくり歩くのが気まずく、つい走ってしまうことが多い。
会話における沈黙だってそうだ。
沈黙がない方がいいかなと思って、つい間を埋めるような話をしてしまう。相手は真剣に考えている最中だったかもしれないのに。
下手に手伝うくらいだったら、最初から手伝わない方がいいことだってある。レストランで食事をした後に、よかれと思って皿を一つにまとめたり、使用したナプキンを皿の中に入れてしまったことがある。飲食店でアルバイトをしてから、洗う皿が増えたり、余計なゴミ捨ての手間が増えたりすることを知った。
「気にしい」と言えばそれまでなのだが、どうせ気を遣ってしまうのならば、自分以外の誰かに向けられている方が格好いい。
気の“配送先”が自分に設定されていないか。
無意識でやっているひとつひとつを棚卸しして、配送先を今一度確かめたい。
―――――
突然ですが、今月の『あくびの合唱』を最後に連載は休止し、執筆作業に入ります。すなわち、新刊の準備です。悔いのないようにつくります。どうかお楽しみに。
編集＝伊藤甲介（KADOKAWA）
