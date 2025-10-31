Ado、アニメ『キャッツ♥アイ』OPテーマ「MAGIC」本日配信。カジノを舞台にしたファンタジーなMV公開も
Adoが、ディズニープラスで独占配信中のアニメ『キャッツ♥アイ』のオープニングテーマ「MAGIC」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。
「MAGIC」は、初タッグとなるボカロP・ツミキによる書き下ろしで、キャッチーでありながらもトリッキーなリリックやメロディをAdoの変幻⾃在のボーカルが⾃由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合った楽曲に仕上がっているという。
今作のMVは、カジノを舞台に主人公に勝負を挑む青年が主人公の圧倒的に強さに翻弄され、イカサマを疑うも賭け金どころかハートすらも奪われてしまう、ファンタジーな映像で表現しているとのこと。今作のイラストは数々のボカロPのMVを制作するイラストレーター・BAKUI、映像はマルチクリエイター・ZIIEKが担当。
また「MAGIC」配信リリースを記念して、ライブラリ追加キャンペーン／MVシェアキャンペーンを実施している。ライブラリ追加キャンペーン：ライブラリに追加していただいた方全員に『「MAGIC」オリジナルXヘッダー』プレゼント。
さらに、11月からスタートするAdoの凱旋公演となるドームツアー＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞のチケットは現在発売中なので、こちらも是非見逃さずチェックして欲しい。
◾️配信情報
「MAGIC」
配信リンク：https://ado.lnk.to/magicPR
◆MVシェアキャンペーン／ライブラリ追加キャンペーン
ポストボタンからシェアで『「MAGIC」オリジナルポストカード』をお近くのセブン-イレブンで印刷できる「ネットプリントナンバー」をプレゼント。
日本語：https://digital.umusic.com/sa-ado-magic
英語：https://digital.umusic.com/sa-ado-magic-en
期間：11月14日（金）19:59まで
「風と私の物語」
配信リンク：https://ado.lnk.to/wind_i
「CAT’S EYE」
配信リンク：https://ado.lnk.to/catseyePR
◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』
2025年10月22日（水）発売
購入：https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
○初回限定盤 Blu-ray（Blu-ray + 2CD +GOODS）
品番：TYXT-19042 価格：14,300円（税込）
・CD 2枚組（ライブ音源収録）
・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）
・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）
・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）
・ライブフォトブック（60P）
・三方背クルミケース
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
○初回限定盤 DVD（DVD + 2CD +GOODS）
品番：TYBT-19051 価格：14,300円（税込）
・CD 2枚組（ライブ音源収録）
・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）
・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）
・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）
・ライブフォトブック (60P)
・三方背クルミケース
※音声：16bit 48k PCM 2ch
○通常盤 Blu-ray（Blu-ray only）
品番：TYXT-10077 価格：6,380円（税込）
・ブックレット (16P)
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
○通常盤 DVD（DVD only）
品番：TYBT-10095
価格：6,380円（税込）
・ブックレット (16P)
※音声：16bit 48k PCM 2ch
◆Blu-ray, DVD 収録内容
心という名の不可解
逆光
唱
ウタカタララバイ
リベリオン
過学習
会いたくて
フェイキング・オブ・コメディ
ハングリーニコル
MIRROR
ルル
アタシは問題作
クラクラ
ショコラカタブラ
抜け空
夜のピエロ
オールナイトレディオ
Value
立ち入り禁止
FREEDOM
＜アンコール＞
Hello Signals
あのバンド
初夏
※収録映像は全形態同一です。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目（2024年10月13日）に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です
※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です
◆店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)
・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)
・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)
・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)
・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)
・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)
・セブンネットショッピング：未定
・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー（54×86mm）
・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード
※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。
◆注意事項
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。
※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。
※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。
■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞
2025年
11月11日（火）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00
11月12日（水）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00
(問い合わせ先：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/)
11月22日（土）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START15:00 / 17:00
11月23日（日）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START14:00 / 16:00
(問い合わせ先：キョードーインフォメーション0570-200-88812:00〜17:00（土日祝休業）)
◆受付チケット券種
VIP席￥30,000（税込／VIPグッズ＆特典付き) 全日程SOLD OUT!!
SS席￥20,000（税込／特典付き) 全日程SOLD OUT!!
ファミリー席￥15,000（税込／着席指定席) 全日程SOLD OUT!!
S席￥15,000（税込)
A席￥10,000（税込)
A席￥10,000（税込／着席指定席)
注釈付S席￥15,000（税込）
注釈付A席￥10,000（税込）
注釈付A席￥10,000（税込／着席指定席)
車椅子席￥15,000（税込)
※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下を対象）とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。
