岡山でワインの原料となるブドウの新品種が2種類、開発されました。その名は「龍王（りゅうおう）」と「りざん」。

【写真を見る】「自然派ワイン」第一人者 大岡弘武さん 岡山発ブドウ新品種に出会い「もしかしたら他の国にもひろがっていくかもしれない」

「自然派ワイン」第一人者 大岡弘武さんが手がけた新品種のワイン

岡山に実在する山の名前からつけられました。醸造にとりかかったのは「自然派」と呼ばれるワイン造りの第一人者大岡弘武さんです。



大岡さん曰く日本の農業の未来を変えるかもしれないという「龍王」「りざん」に迫りました。

「岡山最高～ カンパ～イ！」



岡山で醸造されたワインと、岡山産のブドウに焦点をあてたコース料理を堪能するパーティです。



（給仕するウエイター）

「失礼致します。それでは皆さんこれからですね、先ほどの”龍王”。お注ぎさせていただきます」



注がれているのは岡山生まれの新品種のブドウでできたワインです。

その味わいは？

（司会）

「遂に出ました”龍王” とりあえず一口、皆さんもう召し上がりました？お手元に届いていますよね。新品種。もしかしたらこれが岡山の代表的なワイン用ブドウになるかもしれない品種になります」

「どうですか皆さん？（会場拍手）



よかった？ああ、よかったよかった！」



（客）

「これから期待できるワインっていう。飲みやすくていいと思います」

「おいしいです」

（大岡さん）

「本当に大事な日だったと思います。それもこういう華やかな場で皆さんに楽しんでいただいて本当に感無量ですね」

マスカットの産地・岡山市で新品種と出会った

振る舞われたワインは、この場所でつくられています。



（タンクの中に保管しているブドウの実を口にする大岡さん）

「うん。いいと思います。食べたときに若干シュワッと来るんですが、ここからだけでもブルーベリーみたいな香りがすごくしていて、やっぱり実が小さいのですごく凝縮していて。



かといって、ちゃんと甘みと酸も残っているので長期熟成型の赤ワインになると思います。岡山から多分、日本各地に拡がっていくでしょうし、もしかしたら他の国にも拡がっていくかもしれないですね」

大岡さんはフランスで成功

大岡弘武さんは、フランスで醸造家として成功をおさめ、9年前に帰国しました。東京で生まれ育った大岡さんですが、マスカットの産地として実績がある岡山市を新たな拠点に選び、この新品種と出会ったのです。

（収穫中の大岡さん）

「まだ若い木なのにこんなに大きくなりますからね。こんなにきれいに採れるのはやはり、すごくいい品種ですね。栽培しやすいのが一番やっぱり大事かなと思うので」

新品種は温暖湿潤な日本で逞しく育つ「モンスターかもしれない」

大岡さんが手がけるのは無添加、無農薬で造る自然派ワイン。畑に除草剤をまくことはなく、雑草の中でも逞しく育つブドウのみをワインに使います。



害虫は自らの手で、ハサミを使って駆除。防虫剤や殺虫剤には頼りません。ありのままの自然の恵みを追求するのが「自然派」です。



そこで直面していたのが、品種の問題でした。ワイン用のブドウは、殆どが温暖湿潤な日本では育ちにくいヨーロッパの品種である為、日本の、とりわけ岡山の気候に特化した新品種が必要だったのです。

丈夫で、日本の気候との相性は一目瞭然。大岡さんの仕事仲間も舌を巻きます。



ーすごく丈夫だと言われている？



（大岡さんの醸造家仲間の松井さん）

「これだけ小公子（既成品種）に比べて葉もこれだけ大きくて、これですよ。この差ですよ。丈夫です。立派です。次元が違うというか。



同じところに植わっているんですけど。ちょっとモンスターかもしれないですね。何か新しいものが生まれる予感はしますよね」

育種家 林慎悟さん「マスカットジパング」はひと房約3万円の値をつけたことも

異なる品種をかけあわせる「育種」。



日本古来の山ブドウの改良品種にヨーロッパのブドウをかけあわせました。手がけたのは岡山市のブドウ農家です。今回、育種に成功したのは2品種です。

（林さん）

「僕から向かって右側。こちらが”りざん”というブドウになります。反対側のこちらの棚ですね。”龍王”という」

「外見上パッと見ほぼ同じように見えるんですが”りざん”の方が”龍王”に比べて少し大粒になります。



まだ、あくまで本当に試験段階なので少量のもので醸造したものにはなるんですが、飲んだ印象としては”龍王”の方が個人的には好きなタイプのワインかなと思います」

「ブドウは人間と一緒」

（林さん）

「ブドウの木っていうのが人間と一緒で、成長していく過程で良くなったり悪くなったりというところが出て来ると思うので、そういったところが大岡さんには見えて、このブドウを選んでいただいたと思うので」



林慎悟さんは、8年前から大岡さんと行動を共にしています。



かつて林さんが手がけた代表作、マスカットジパングは、その価値が認められ、ひと房、約3万円の値をつけたこともあります。



しかし、いくら経験を積んでも、育種には困難が伴います。

育種は「宝くじで一等を当てるのと同じぐらいの感覚」

育種中の温室で大岡さんと林さんが話しています。



（大岡さん）

「この花が全部枯れているの分かります？原因が分かったんです」



（林さん）

「いわゆる”雄蘂（ゆうずい）（おしべ）反転”ていうのがあってですね。要は花粉が外向きにエビぞりしているような状態になるので要はメシベの先端につかないので種が入らないです。



で、種が入らないと実が成らない。なのでこれは切ります。淘汰します。多分みなさんが思っているほど簡単には当たらないというか、もう本当に宝くじで一等を当てるのと同じぐらいの感覚で思っておいた方がいいので」

自然派ワイン造りを趣味の範囲で学べる場も

大岡さんと林さんが4年前から運営しているのが、自然派のワイン造りを趣味の範囲で学べる「おかやま葡萄酒園」。会費を払えば誰でも参加できます。

吹雪の中、おかやま葡萄酒園の集まりで大岡さんがスピーチしました。



（大岡さん）

「まあ今日は絶好の開墾日和なんで（笑）頑張ってやりましょう。よろしくお願い致します」



耕作放棄地を、蘇らせます。趣味という割には重労働に見えますが参加者は笑顔です。

ー伐採の作業ってやったことあるんですか？



（参加者）

「ないです。大変だけど、なんかみんなが結構気楽な気持ち・・・気楽な気持ちじゃないかもしれないけどピリピリしていないっていうか、やわらかい雰囲気の方が多いから。いつかブドウ畑になってワインができるのが楽しみです」

開墾した畑に苗を植える作業の前に、大岡さんが説明します。



（大岡さん）

「今回ですね、こっちが”龍王”という品種になりまして、向こうが”りざん”という品種になります」



収穫量が安定する「龍王」「りざん」の評判が広まれば、新規で就農する人が増えて、農業人口の減少にも歯止めがかかるかもしれない。日本の農業の未来も見据えています。



ー大岡さんは、どんな人ですか？



（参加者の女性）

「あまり敷居が高くなくワインを身近に感じられるようなきっかけを作ってくださる方だなと思います」

「次の世代に拡げてもらえると一番嬉しい」

ワインの仕込みが今年も始まりました。来年春、大岡さんは全国の生産者を岡山市に集めて自然派のイベントを取り仕切ることが決まっています。



そこで、「龍王」「りざん」のワインもお披露目する予定です。

（大岡さん）

「ワインは嗜好品なので好き嫌いがあってそれぞれの反応があると思うんですが、色の濃さであったり、しっかりしたワインの味わいというので、ものすごい可能性は感じてくれるとは思います。



畑も見ていただいて栽培のしやすさ、有機栽培がしやすい、そしてこれぐらいのワインの品質が出来上がって来るということで、この品種一本で行こうという人も出て来るかもしれないし、補助的にちょっとやってみたいという方も出て来るとは思うので、それをまた次の世代に拡げてもらえると一番嬉しいです」

林さんの育種は現在も続いていて、今後も開発に成功した品種には岡山の山の名前がつけられる予定です。