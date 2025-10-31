妻の献身を利用し結婚生活の半分を不倫に費やした夫。怒りと悲しみを糧に、妻が復讐を決意する！【書評】
夫が結婚生活の半分以上を不倫に費やしていた。そんな事実を知ったとき、あなたならどうするだろうか。『結婚生活の半分以上不倫サレてました 夫と不倫相手を地獄に堕とす』（もちこ/KADOKAWA）は、夫に裏切られた妻が、絶望の底から立ち上がり、復讐を遂げていく作品だ。次々と明かされていく衝撃の事実に心が揺さぶられる。
結婚して3年。主人公・もちこは、人生で最も幸せな日々を過ごしていた。10歳年上で優しい夫・稔と、不妊治療の末に授かった息子・幸太、そしてお腹の中には2番目の子どもがいた。穏やかで温かな家庭、信頼できる夫。そんな幸せは、見知らぬ女性との写真をきっかけにある日突然崩れ去る。稔は3年間の結婚生活のうち、1年半以上も「仕事」と偽って不倫相手のもとへ行っていたことが発覚。信じていた相手に裏切られた衝撃と怒り、悲しみを抱えながら、もちこの復讐が始まる。
しかしもちこは泣き寝入りをせず、自分の人生を取り戻すために強い意志と覚悟を持って立ち上がる。稔を泳がせながら、冷静に証拠を集め始める。メッセージ履歴や写真などを慎重に押さえ、弁護士に相談する。そんな怒りと悲しみを糧に変えながら夫と不倫相手を追い詰めていく姿は圧巻の一言だ。特に物語中盤の不倫相手との白熱した示談交渉の場面は思わず手に汗を握ってしまった。
果たして、夫と不倫相手、そしてもちこにはどんな結末が待っているのか。最後まで見届けてほしい。
文＝ネゴト / fumi