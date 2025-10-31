カメレオン・ライム・ウーピーパイが、テレ東系ドラマ24『ひと夏の共犯者』のエンディングテーマ「Give in」のMVを公開した。

◆カメレオン・ライム・ウーピーパイ 動画

本作は、フォトフレーム越しに独り言のように歌うChi-の一瞬一瞬を切り取ってつなげたようなMVになっているという。絵文字と自然、そして牛舎の牛たちという異なるモチーフのコントラストが、なぜか癖になる。淡く儚く、どこかカオティックな映像は、カメレオン・ライム・ウーピーパイらしい“手作りの混沌”が宿る、ミニマルでエモーショナルな作品に仕上がっているとのことだ。なお、本MVも撮影から編集までメンバー自身がすべて手がけており、DIY精神に満ちた作品となっている。

ドラマ『ひと夏の共犯者』は、timelesz・橋本将⽣が主演を務めており、10月31日深夜24時12分からは、本楽曲「Give in」がエンディングテーマに起用されている第5話がオンエア予定だ。ドラマ終盤から響き出す「Give in」が、ただの恋愛では終わらない“逃避行ラブサスペンス”の危うさと儚さを、より深く印象づけているので、ぜひ注目してほしい。

また、同楽曲「Give in」を収録したアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』が、11月19日にリリースされる。現在、CDの予約受付中で、封入特典として「オリジナルスペシャルステッカー」と、12月開催のリリースパーティーで使用できる「優待チケット」が付属する。さらに、対象CDショップで購入した方には、メンバーがデザインを手がけた先着特典もプレゼントされる。

『Whoop It Up “DELUXE Edition”』ジャケット写真

あわせて、アルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』のリリースを記念し、12月18日に東京・下北沢ADRIFTで開催される＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞のチケットも現在先行受付中だ。

◾️デジタルシングル「Give in」 発売日：2025年10月15日（水）

配信：https://CLWPRecords.lnk.to/Give_inPR

◾️アルバム 『Whoop It Up “DELUXE Edition”』

発売日：2025年11月19日（水）

リリース形態：CD

価格：￥3,850（税込）品番：CLWP-1003

CD予約：https://CLWPRecords.lnk.to/WhoopItUp_CDPR

配信予約：https://CLWPRecords.lnk.to/Whoop_It_Up_DXPR ◆封入特典（初回プレス分のみ）

・オリジナルスペシャルステッカー

・『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』優待チケット

※当日、会場受付にて封入の優待チケットをご提示いただくと、500円をその場でキャッシュバックいたします。

※『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』には、優待チケットのみでは入場できません。

※キャッシュバックには、公演のチケットと本優待チケットが必要となります。

※優待の適用は、12月18日（木）東京・下北沢ADRIFTで開催される『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』当日の会場受付のみとなります。

※封入の優待チケット1枚につき、1名様のみ有効となります。

※紛失・破損・コピー等は無効となりますので、大切に保管ください。

※払い戻しや現金との交換はできません。 ◆CDショップ先着予約購入特典

・アスマート：A4クリアファイル

・タワーレコード：缶バッジ

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

※先着購入予約特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※一部のネットショップやCDショップで特典が付かない場合があります。

事前にご予約されるネットショップ/CDショップにてご確認下さい。 ▼収録曲（全22曲）

01.So-so Life

02.Growing

03.Ready Yeah feat. テークエム

04.Cranky

05.Donkey Song

06.Sleepy Monkey

07.Flower

08.Secret March

09.REACH feat. PES

10.I Know feat. MadeinTYO

11.Can’t Hold Back [Coolboi × CLWP]

12.Cookie Junkie [Rony Rex × CLWP]

13.Tin Toy

14.REACH feat. PES (End Credits Edit)

15.オレンジマーチ

16.TAMAPOP

17.Chair

18.This is Love

19.7days

20.Grooving Night

21.PUNKS

22.Give in

◾️＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞ 2025年12月18日（木）東京・下北沢ADRIFT

OPEN 18:30 / START 19:30

※開場/開演時間は変更となる可能性がございます。 ▼お問い合わせ

CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669（⽉⽔⾦ 12:00〜16:00） ▼チケット詳細

チケット代⾦︓\4,400-（税込）

チケット受付URL：https://clwp.jp/live/?id=59

◾️ドラマ24『ひと夏の共犯者』 ©「ひと夏の共犯者」製作委員会 主演：橋本将生（timelesz）

出演：恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 ／ 柾木玲弥 萩原聖人

放送日時：2025年10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分〜24時42分 放送中

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

BSテレ東：2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分〜24時30分 放送中

配信：各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srpdqwxbuc

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/

X：https://x.com/tx_hitonatsu

Instagram：https://www.instagram.com/tx_hitonatsu

TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_hitonatsu

ハッシュタグ：＃ひと夏の共犯者 ＃ドラマひと夏

◾️イベント情報 ＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

開催日：2025年12月27日（土）・28日（日）・29日（月）・30日（火）・31日（水）

会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール（27日は国際展示場1〜11ホールのみ）

出演日：12月30日（火）

※出演ステージ・時間は後日発表。

HP：https://countdownjapan.jp/