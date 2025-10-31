カメレオン・ライム・ウーピーパイ、ドラマ『ひと夏の共犯者』EDテーマ「Give in」MV公開
カメレオン・ライム・ウーピーパイが、テレ東系ドラマ24『ひと夏の共犯者』のエンディングテーマ「Give in」のMVを公開した。
本作は、フォトフレーム越しに独り言のように歌うChi-の一瞬一瞬を切り取ってつなげたようなMVになっているという。絵文字と自然、そして牛舎の牛たちという異なるモチーフのコントラストが、なぜか癖になる。淡く儚く、どこかカオティックな映像は、カメレオン・ライム・ウーピーパイらしい“手作りの混沌”が宿る、ミニマルでエモーショナルな作品に仕上がっているとのことだ。なお、本MVも撮影から編集までメンバー自身がすべて手がけており、DIY精神に満ちた作品となっている。
ドラマ『ひと夏の共犯者』は、timelesz・橋本将⽣が主演を務めており、10月31日深夜24時12分からは、本楽曲「Give in」がエンディングテーマに起用されている第5話がオンエア予定だ。ドラマ終盤から響き出す「Give in」が、ただの恋愛では終わらない“逃避行ラブサスペンス”の危うさと儚さを、より深く印象づけているので、ぜひ注目してほしい。
また、同楽曲「Give in」を収録したアルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』が、11月19日にリリースされる。現在、CDの予約受付中で、封入特典として「オリジナルスペシャルステッカー」と、12月開催のリリースパーティーで使用できる「優待チケット」が付属する。さらに、対象CDショップで購入した方には、メンバーがデザインを手がけた先着特典もプレゼントされる。
あわせて、アルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』のリリースを記念し、12月18日に東京・下北沢ADRIFTで開催される＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞のチケットも現在先行受付中だ。
◾️デジタルシングル「Give in」
発売日：2025年10月15日（水）
配信：https://CLWPRecords.lnk.to/Give_inPR
◾️アルバム 『Whoop It Up “DELUXE Edition”』
発売日：2025年11月19日（水）
リリース形態：CD
価格：￥3,850（税込）品番：CLWP-1003
CD予約：https://CLWPRecords.lnk.to/WhoopItUp_CDPR
配信予約：https://CLWPRecords.lnk.to/Whoop_It_Up_DXPR
◆封入特典（初回プレス分のみ）
・オリジナルスペシャルステッカー
・『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』優待チケット
※当日、会場受付にて封入の優待チケットをご提示いただくと、500円をその場でキャッシュバックいたします。
※『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』には、優待チケットのみでは入場できません。
※キャッシュバックには、公演のチケットと本優待チケットが必要となります。
※優待の適用は、12月18日（木）東京・下北沢ADRIFTで開催される『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』当日の会場受付のみとなります。
※封入の優待チケット1枚につき、1名様のみ有効となります。
※紛失・破損・コピー等は無効となりますので、大切に保管ください。
※払い戻しや現金との交換はできません。
◆CDショップ先着予約購入特典
・アスマート：A4クリアファイル
・タワーレコード：缶バッジ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
※先着購入予約特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※一部のネットショップやCDショップで特典が付かない場合があります。
事前にご予約されるネットショップ/CDショップにてご確認下さい。
▼収録曲（全22曲）
01.So-so Life
02.Growing
03.Ready Yeah feat. テークエム
04.Cranky
05.Donkey Song
06.Sleepy Monkey
07.Flower
08.Secret March
09.REACH feat. PES
10.I Know feat. MadeinTYO
11.Can’t Hold Back [Coolboi × CLWP]
12.Cookie Junkie [Rony Rex × CLWP]
13.Tin Toy
14.REACH feat. PES (End Credits Edit)
15.オレンジマーチ
16.TAMAPOP
17.Chair
18.This is Love
19.7days
20.Grooving Night
21.PUNKS
22.Give in
◾️＜Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party＞
2025年12月18日（木）東京・下北沢ADRIFT
OPEN 18:30 / START 19:30
※開場/開演時間は変更となる可能性がございます。
▼お問い合わせ
CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669（⽉⽔⾦ 12:00〜16:00）
▼チケット詳細
チケット代⾦︓\4,400-（税込）
チケット受付URL：https://clwp.jp/live/?id=59
◾️ドラマ24『ひと夏の共犯者』
主演：橋本将生（timelesz）
出演：恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 ／ 柾木玲弥 萩原聖人
放送日時：2025年10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分〜24時42分 放送中
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
BSテレ東：2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分〜24時30分 放送中
配信：各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信
▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶TVer：https://tver.jp/series/srpdqwxbuc
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/
X：https://x.com/tx_hitonatsu
Instagram：https://www.instagram.com/tx_hitonatsu
TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_hitonatsu
ハッシュタグ：＃ひと夏の共犯者 ＃ドラマひと夏
◾️イベント情報
＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
開催日：2025年12月27日（土）・28日（日）・29日（月）・30日（火）・31日（水）
会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール（27日は国際展示場1〜11ホールのみ）
出演日：12月30日（火）
※出演ステージ・時間は後日発表。
HP：https://countdownjapan.jp/
