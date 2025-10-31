Bimi¡¢±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJealous¡×¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¸ø³«
Bimi¤¬¡¢ËÜÆü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJealous¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢9·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ãBimi Live Galley #06 -Jealous-¡ä¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤À¡£³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËBimi¤ÎàØÌÔ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÉ½¸½¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤ò°ú¤¹þ¤à°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡Ù¤ÏËÜÆü¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞÂ¾¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤ÏÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÅù¿Íµ¤¤Î¡Ö2.5¼¡¸µÉñÂæ¡×¤ËÂ¿¿ô½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¹ÓËÒ·ÄÉ§¤È¿¢ÅÄ·½Êå¤¬¼ç±é¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¤Ê¤ªBimi¤Ï¡¢12·î14Æü¤Ë¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï12·î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ä¾©¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤ÎBimi¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÀèÃåÈ¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢¡¡ÖUnique¡×
ÇÛ¿®Í½Ìó¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://oysy.lnk.to/uniquePR
¢¡¡ÖJealous¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://oysy.lnk.to/JealousPR
¢¡¡ØBimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡Ù¡ÒBlu-ray¡Ó
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1119/?elr=46544
¡¦Blu-rayÈÇ ¢¨ELR Store¸ÂÄê
ÉÊÈÖ¡§NXD-1119¡¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Blu-ray
²Á³Ê¡§\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EASTËÜÊÔ
M1.ÎØ -Ì£ÊÑ-
M2.You Gotta Power
M3.Right-Hand Chance
M4.É´µ´Ìë¹Ô feat.Whoopee Bomb
M5.NINJA
M6.Miso Soup
M7.Popstar
M8.¥´¡¼¥¹¥È
M9.27th -Ì£ÊÑ-
M10.All the things feat.Sit(from COUNTRY YARD,mokuyouvi)
M11.·Ú¥È¥é¤Çíà¤¯-Ì£ÊÑ- feat.ÄÇÌ¾º´Àé»Ò
M12.Ë½¿©
M13.³Û -HITAI-
M14.Tai
M15.Anubis
M16.ÄÔ»Â¤ê
M17.ÌµÅ¨ feat.Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ
M18.Bright feat.YUKI(from MADKID)
M19.Absolute ZERO
M20.¥ß¥ÄËª
M21.ÅÜÆß´ï
M22.Die young
En.LOVE
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Behind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×
¢£¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/982/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§¡§https://l-tike.com/bimi/
