S.A.R.が、配信シングル「MOON」のMVを10月31日20時にYouTubeで公開した。

◆S.A.R. 動画

「MOON」は、テレビ東京系ドラマプレミア23『シナントロープ』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。オートチューンを用いたsanta（Vo）の繊細でどこか不安定な歌声が浮遊し、聴く者を深い余韻へと引き込むような1曲に仕上がっているという。

ジャケット写真

MVの監督は、結成当初からS.A.R.の映像作品を手がけてきたShun Takeda。主人公のタクシー運転手役は俳優・木口健太が務めた。映像では、タクシー運転手の男が繰り返される日常のなかで、少しずつ現実との境界を失っていく姿が描かれているとのこと。街の灯、車窓に流れる光、閉ざされた車内──そのすべてが徐々に歪み、狂気と静寂が紙一重で交錯する。音と映像が呼応しながら「MOON」が映し出す不穏で美しい世界を体感してほしい。

また、S.A.R.は2026年5月から全国5都市を巡るワンマンツアーを開催する。春にリリース予定のフルアルバムを引っ提げて行われる初の全国ツアーとなり、チケットはぴあにて先行受付中だ。

◾️「MOON」 配信リンク：https://lnk.to/SAR_MOON

◾️＜タイトル未定＞ 2026年5月30日（土）北海道・札幌 SPiCE

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月6日（土）福岡・INSA

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月13日（土）大阪・梅田クラブクアトロ

開場17:15 / 開演18:00 2026年6月14日（日）愛知・名古屋 UPSET

開場17:00 / 開演17:30 2026年6月28日（日）東京・Zepp Shinjuku

開場17:00 / 開演18:00 チケット：スタンディング 5,500円（税込・ドリンク代別）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar26/ ▼主催

IRORI Records / PONY CANYON

▼お問い合わせ

・東京

HOT STUFF PROMOTION TEL:050-5211-6077 ＜平日12:00〜18:00＞

・大阪

YUMEBANCHI TEL:06-6341-3525 ＜平日12:00〜17:00＞ https://www.yumebanchi.jp/

・名古屋

株式会社ジェイルハウス TEL:052-936-6041＜平日11:00〜15:00＞ www.jailhouse.jp

・札幌

ウエス info@wess.co.jp

・福岡

BEA TEL:092-712-4221 ＜平日12:00〜16:00＞