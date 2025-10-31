シド・Shinjiが、2026年1月24日、1月25日の2日間にわたり、東京渋谷・イケシブLIVESにて＜IKEBE SHIBUYA presents Shinji Guitar Clinic＞をそれぞれ2部制で開催することを発表した。

トークはもちろん、Shinjiの演奏をより近くで体感できるデモ演奏や楽曲解説、Q&Aなど、今回はShinjiのギターをより掘り下げる内容となっているという。

デモ演奏では、イベント参加券付きポストカードの一次受付に当選、入金が完了された方を対象にアンケートにてシド・fuzzy knotの楽曲からリクエストを実施し、当日の演奏曲をセレクト。1公演につき２曲、全公演被りなしでデモ演奏と解説を行うよイェイとのこと。

また、当日イベント会場にて販売されるオリジナルギタークロス購入者限定で、イベント最後にポストカードへ直筆サインを入れる企画も用意されているので、ぜひチェックしていただきたい。

■＜IKEBE SHIBUYA presents Shinji (シド) Guitar Clinic＞ 2026年1月24日（土）、1月25日（日）

東京・イケシブLIVES

[第1部] OPEN 14:00 / START 14：30 / END 15:45（予定）

[第2部] OPEN 17:30 / START 18：00 / END 19:15（予定）

MC：波多野聖也（池部楽器店 アンプステーション） ◆チケット

椅子席（指定）＋ポストカード・・・5,000円（税込）

後方立ち見＋ポストカード・・・4,500円（税込）

※3歳以上有料 ▼LivePocket先行受付（抽選）

受付期間 2025年10月31日（金）20:00〜11月7日（金）23:59

受付はコチラ https://livepocket.jp/e/20260124-0125-shinji ▼詳細

・https://sid-web.info/news/357340

・https://www.ikebe-gakki.com/blog/20260124-0125-shinji/