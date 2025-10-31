この記事をまとめると ■高齢者の暴走事故対策として免許返納を義務化する意見が出るなど社会問題化している ■インフラが充実している都市部とは違って地方はクルマ社会なので簡単な問題ではない ■高齢者が免許を返納しても安心して暮らせるように行政の交通インフラ整備に期待したい

免許返納で済むような簡単な問題ではない

高齢ドライバーによる暴走事故を報じるニュースが後を絶たない。対策として免許返納を義務化するなどといった意見も出るなど、社会問題化してきているといっても過言ではないだろう。しかし、公共交通機関が充実している都市部であればまだしも、地方では移動にクルマが必須である。それぞれに事情があるから、簡単に解決する問題ではないのである。

新潟県新潟市で自動車の買取・販売業などを営む旭自動車が、県内の自動車事故を減少させる活動の一環として、交通安全アンケートを実施した。期間は2025年4月23日〜5月31日までで、県内のドライバーを対象にWEBと店頭を通じて352人に聞いている。その結果、70歳以上の高齢者は自身の運転にあまり不安をもっておらず、その子ども世代（40歳代〜60歳代）も、強く免許返納をすすめていない実態が浮き彫りになった。

新潟県の場合、新潟市中心部はある程度バス路線が発達しているものの、それ以外の地域は日頃の生活にクルマがなければ不便を感じる場所が多い。こういった背景があるからか、高齢者の38％が自身の運転に「不安を感じることはない」と思っており、「不安を感じることはあまりない」をあわせれば64％に及んでいる。これはすなわち、免許返納の必要性を感じていない、あるいは免許返納をしたいとは思っていないということだ。

交通インフラの整備が急務

子ども世代はさらに顕著で、「何歳まで運転したいか」という問いに対し、「70歳以上」と回答した人が88.2％に及んでいる。80歳を超えても運転したいと思っているのは48.7％で、90歳以上でも運転を継続したいと考える人も一定数存在する。それだけ、移動にクルマがないと不便な交通環境に置かれているのだろう。

こういった背景もあって、子ども世代の34.2％が高齢者に免許返納をすすめていない。しかし、18.1％は免許返納をすすめてスムースに話を受け入れてもらっており、36.8％は今後話をしようと考えている。

話をするにあたって、「地域でどのような取り組みがあるとすすめやすいか」という問いには、公共交通機関やタクシーの割引や民間企業の送迎サービスなどといった、代替となる交通手段の費用引き下げや、インフラとしての整備が求められているようだ。これはすなわち、免許返納にあたって移動の自由を制限されることが、懸念されているということだろう。

警察庁の資料によると、じつのところ、もっとも事故を起こしているのは10歳代〜20歳代のドライバーだという。たしかに、自動車保険の保険料率もその世代が高くなっている。ただ、死亡事故に限ってみると免許保有者10万人当たりの事故件数は、高齢者によるものが若者を上まわる。死亡事故は大きく報道されるので世間に与えるインパクトも大きく、結果的に高齢者の事故が問題視されるようになったことも否定できない。

これらのことからも明らかなように、交通事故は必ずしも高齢者ばかりが起こしているわけではない。また、地域の交通事情を考えれば、単純に免許返納を制度化すればよいというものでもないのである。ただ、年を重ねれば個人差はあるものの身体機能が低下することも否めない。

現在でも高齢者の免許更新には一定の条件が課されているが、こういった取り組みをさらに充実させる必要はあるだろう。同時に、グリーンスローモビリティやコミュニティバスなど、地域の実情に合わせた交通インフラを整備して、高齢者が免許を返納しても安心して暮らせるように、行政のさらなる努力を期待したいものだ。