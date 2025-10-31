WENDYが、11月26日にリリースする1stメジャーアルバム『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』からの先行シングルとして、新曲「Rock my heart」を11月19日に配信リリースすることを発表した。

◆WENDY 画像

「Rock my heart」は2020年のバンド結成初期にSkye（Vo, G） が16歳の時に書き下ろしたWENDYの原点とも言える１曲で、当初からLIVEで披露してきたオーディエンスにお馴染みのエモーショナルなロックナンバーだという。本作も1stアルバム『Don’ t waste my YOUTH』に続いてグラミー賞最優秀アルバム賞を2度受賞した盟友・マーク・ウィットモアをエンジニアに迎えての初音源化となっている。本日より「Rock my heart」の事前予約機能Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveがスタートした。

「Rock my heart」ジャケット写真

なおWENDYは、2025年9月にイギリス・ロンドンのJPU Recordsと契約。念願のUKデビューを果たし、メジャーデビューアルバム『Don’t waste my YOUTH』に新曲 「Pull me in」 、 「Pledge of Love」 の2曲を追加収録した「International Edition」の配信、及び自身初のアナログ盤をリリースした彼らが、10月に初となるUSツアーを開催した。

USツアーは10月14日にWest Hollywoodにある＜Rainbow Bar and Grill＞公演に始まり、15日はSanta Monicaのライブハウス＜TR!P＞。17日には南カリフォルニア最大級の日本文化フェスティバル＜OC JAPAN FAIR＞のライブステージに今年も登場。18日にはロサンゼルスエリアで2025年2回目の開催を迎えた日本のソングライター・MINMI主催の音楽フェスティバル＜Freedom LA＞にも初出演。そしてジミ・ヘンドリックス、ザ・フー、レッド・ツェッペリンやオアシス、ラモーンズ、ヴァン・ヘイレンなど多くのレジェンド・バンドが熱いパフォーマンスを繰り広げてきたWest Hollywoodの老舗ライブハウス“Whisky a Go Go”でもエキサイティングなライブパフォーマンスで会場のオーディエンスを盛り上げ、ロックバンドWENDYの存在感を示したUSツアーとなったという。そして、11月からは初となるUKツアーも控えているので、こちらもチェックしていただきたい。

写真◎Ren Imada

◾️「Rock my heart」 2025年11月19日（水）リリース

Apple Music：Pre-add、Spotify：Pre-save https://wendy.lnk.to/rockmyheart

◾️『Don’ t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』

2025年11月26日（水）配信リリース ◆収録曲

M01. Rock my heart（新曲）

M02. Pull me in（新曲）

M03. Pledge of Love（新曲）

M04. Hollywood

M05. Happy to be Alone

M06. Sweet Temptation（新曲）

M07. SCREAM

M08. Rock n Roll is Back

M09. Can’t stop being BAD

M10. Chasing a song

M11. 2 Beautiful 4 luv

M12. Devil’s Kiss

M13. Addicted

M14. Pretty in pink

M15. When U Played Me

M16. Runaway『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』

◾️＜WENDY in the UK 2025 Tour＞ 2025年

11月15日（土）Japan Underground at The Victoria, Birmingham 【NEW】

11月17日（月）Japan Underground at The Water Rats, London

More TBA

◾️＜LOFT RECOMMEND 2025＞ 日程：2025年11月5日（水）

会場：新宿LOFT

時間：OPEN 18:00 / START 18:30

出演：WELL DONE SABOTAGE / WENDY/ THYPALM/DUMMYKID / HASHIRIBI

https://t.livepocket.jp/e/5m30y

関連リンク ◆WENDY オフィシャルサイト

◆WENDY オフィシャルX

◆WENDY オフィシャルInstagram

◆WENDY オフィシャルYouTubeチャンネル

◆WENDY オフィシャルTikTok

写真◎Ren Imada