WENDY、ニューシングル「Rock my heart」配信リリース決定
WENDYが、11月26日にリリースする1stメジャーアルバム『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』からの先行シングルとして、新曲「Rock my heart」を11月19日に配信リリースすることを発表した。
「Rock my heart」は2020年のバンド結成初期にSkye（Vo, G） が16歳の時に書き下ろしたWENDYの原点とも言える１曲で、当初からLIVEで披露してきたオーディエンスにお馴染みのエモーショナルなロックナンバーだという。本作も1stアルバム『Don’ t waste my YOUTH』に続いてグラミー賞最優秀アルバム賞を2度受賞した盟友・マーク・ウィットモアをエンジニアに迎えての初音源化となっている。本日より「Rock my heart」の事前予約機能Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveがスタートした。
なおWENDYは、2025年9月にイギリス・ロンドンのJPU Recordsと契約。念願のUKデビューを果たし、メジャーデビューアルバム『Don’t waste my YOUTH』に新曲 「Pull me in」 、 「Pledge of Love」 の2曲を追加収録した「International Edition」の配信、及び自身初のアナログ盤をリリースした彼らが、10月に初となるUSツアーを開催した。
USツアーは10月14日にWest Hollywoodにある＜Rainbow Bar and Grill＞公演に始まり、15日はSanta Monicaのライブハウス＜TR!P＞。17日には南カリフォルニア最大級の日本文化フェスティバル＜OC JAPAN FAIR＞のライブステージに今年も登場。18日にはロサンゼルスエリアで2025年2回目の開催を迎えた日本のソングライター・MINMI主催の音楽フェスティバル＜Freedom LA＞にも初出演。そしてジミ・ヘンドリックス、ザ・フー、レッド・ツェッペリンやオアシス、ラモーンズ、ヴァン・ヘイレンなど多くのレジェンド・バンドが熱いパフォーマンスを繰り広げてきたWest Hollywoodの老舗ライブハウス“Whisky a Go Go”でもエキサイティングなライブパフォーマンスで会場のオーディエンスを盛り上げ、ロックバンドWENDYの存在感を示したUSツアーとなったという。そして、11月からは初となるUKツアーも控えているので、こちらもチェックしていただきたい。
◾️「Rock my heart」
2025年11月19日（水）リリース
Apple Music：Pre-add、Spotify：Pre-save https://wendy.lnk.to/rockmyheart
◾️『Don’ t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』
2025年11月26日（水）配信リリース
◆収録曲
M01. Rock my heart（新曲）
M02. Pull me in（新曲）
M03. Pledge of Love（新曲）
M04. Hollywood
M05. Happy to be Alone
M06. Sweet Temptation（新曲）
M07. SCREAM
M08. Rock n Roll is Back
M09. Can’t stop being BAD
M10. Chasing a song
M11. 2 Beautiful 4 luv
M12. Devil’s Kiss
M13. Addicted
M14. Pretty in pink
M15. When U Played Me
M16. Runaway『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』
◾️＜WENDY in the UK 2025 Tour＞
2025年
11月15日（土）Japan Underground at The Victoria, Birmingham 【NEW】
11月17日（月）Japan Underground at The Water Rats, London
More TBA
◾️＜LOFT RECOMMEND 2025＞
日程：2025年11月5日（水）
会場：新宿LOFT
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
出演：WELL DONE SABOTAGE / WENDY/ THYPALM/DUMMYKID / HASHIRIBI
https://t.livepocket.jp/e/5m30y
