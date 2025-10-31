本日の【上場来高値更新】 ＪＴ、日立など51銘柄 本日の【上場来高値更新】 ＪＴ、日立など51銘柄



本日の日経平均株価は、好決算銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比1085円高の5万2411円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は51社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、期中2度目の増額修正で5000円台回復から最高値更新が視野となったＪＴ <2914> [東証Ｐ]、今期業績予想引き上げ記念配当実施と株式2分割を発表したイビデン <4062> [東証Ｐ]、送配電関連需要追い風に今期業績予想を上方修正した日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、かわでん <6648> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<1736> オーテック 東Ｓ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<2802> 味の素 東Ｐ 食料品

<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品



<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<4186> 東応化 東Ｐ 化学

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4685> 菱友システム 東Ｓ 情報・通信業

<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業

<5191> 住友理工 東Ｐ ゴム製品

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属



<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業

<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6368> オルガノ 東Ｐ 機械

<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器

<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器



<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器

<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器

<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器

<7011> 三菱重 東Ｐ 機械

<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業



<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業

<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業



<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業



株探ニュース

