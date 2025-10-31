　本日の日経平均株価は、好決算銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比1085円高の5万2411円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は51社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、期中2度目の増額修正で5000円台回復から最高値更新が視野となったＪＴ <2914> [東証Ｐ]、今期業績予想引き上げ記念配当実施と株式2分割を発表したイビデン <4062> [東証Ｐ]、送配電関連需要追い風に今期業績予想を上方修正した日立製作所 <6501> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、かわでん <6648> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4685> 菱友システム　東Ｓ　情報・通信業
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<5191> 住友理工　　　東Ｐ　ゴム製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属

<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業

<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業

<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース