◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第6戦の先発マウンドに上がります。

ドジャースは、ここまで5試合を戦い、2勝3敗と崖っぷち。“負けられない第6戦”のマウンドを託された山本投手は、「とにかく勝つことに集中。勝つだけだと目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」と語りました。

今季、ケガ人が相次いだチーム状況で先発ローテーションを守った27歳。ここ数年も大一番で強さを見せてきました。

MLB移籍の前年、オリックス時代の2023年には、阪神との日本シリーズ、2勝3敗で迎えた第6戦に登板。9回1失点、14奪三振の快投で勝利に貢献しました。この年は3勝4敗で日本一には届きませんでしたが、日本でのラスト登板となった試合で“魂の138球”をみせました。

さらに昨年は、パドレスとのナ・リーグ地区シリーズでも奮闘。2勝2敗、勝った方がリーグ優勝決定シリーズに進む大一番で、前の試合で5失点を喫した打線を5回無失点の好投。ダルビッシュ有投手との投げ合いを制しました。

前回登板となったワールドシリーズ第2戦では、初戦を落として迎えた中で迎えた一戦で、9回1失点の完投勝利。リーグ優勝決定シリーズのブリュワーズ戦に続く完投劇で、ここまでポストシーズン4試合で28回2/3を投げて、防御率1.57、3勝1敗、26奪三振と圧巻の成績を残しています。

「最高の準備をして100％の自分で挑めたら」

そう話した山本投手は、大一番を託された今年、どんなピッチングを見せるのでしょうか。