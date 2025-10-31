Hi-STANDARD、全3話構成のドキュメンタリー映像より“Episode.1”公開
Hi-STANDARDが11月26日、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をCDリリースする。ドキュメンタリー映像『Hi-STANDARD Documentary -Screaming Newborn Baby』より、その“Episode.1”が本日10月31日に公開となった。
ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』が、いかにして生まれたのか。恒岡章の逝去を経て、横山健と難波章浩が、Hi-STANDARDとしてどのような道を歩んできたのか。それが、映像で描かれたドキュメンタリーが『Hi-STANDARD Documentary -Screaming Newborn Baby』だ。
全3話構成のドキュメンタリーより、本日公開されたEpisode.1のストーリーは、恒岡章が生前「このライブは断る理由がない」と語り、出演を快諾し、3年半ぶりのステージとなるはずだった＜SATANIC CARNIVAL＞でのライブから始まる。
■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』
2025年11月26日リリース
PZCA-119 \2000(without tax)
CD予約：https://hi-standard.lnk.to/snb
配信：未定
1 Song About Fat Mike
2 Our Song
3 Moon
4 A Ha Ha
5 Book Of Revelation(Cover)
6 Stand By Me
■Hi-STANDARD LIVE SCHEDULE
＜Pre Show＞
▼2025年
12月23日(火) 東京・LIVE HOUSE FEVER
open18:30 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
＜Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」＞
▼2026年
1月12日(月/祝) 新潟・朱鷺メッセ
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
2月20日(金) 大阪・大阪城ホール
open18:00 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
3月03日(火) 福岡・DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
GUEST：ENTH
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
3月05日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
GUEST：SHANK
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
3月11日(水) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
GUEST：HONEST
（問）ノースロードミュージック仙台 022-256-1000
4月08日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
GUEST：KUZIRA
（問）H.I.P. 03-3475-9999
4月19日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
https://hi-standard.jp/snbtour/
