俳優の吉永小百合（８０）が３１日、都内で行われた主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」初日舞台あいさつに佐藤浩市（６４）、天海祐希（５８）、のん（３２）、木村文乃（３８）、若葉竜也（３６）、工藤阿須加（３４）、茅島みずき（２１）らと出席した。

吉永は、女性初のエベレスト登頂を遂げた田部井淳子氏のモデルで主人公・純子役を演じた。同作で１２４本目の映画出演となり、「準備から３年くらいかかって、皆さまのお目にかかるのはうれしいです」と公開初日を迎えて安堵（あんど）の表情を見せた。

タイトルにちなんでてっぺんの向こう側にあるものを問われると、天海が「『自分』と回答。どこまで行っても自分との戦い。毎作自分の才能のなさにぶつかる。それと戦うの」と言うと、吉永は同調するようにうなずき「本当です。これではダメだ、と思いながら次はもっとよくなる、成長できるんじゃないかとこの年齢にしてもそう思います」と言い切った。

「やはり、それがないと続けられない」と８０歳となっても向上心を持ち続けている思いを明かし、その上で「若い方がご覧になってもいい映画だと思います」と若者にも届くことを願った。