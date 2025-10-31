こんな女性と交際したいな。男性憧れの「アゲマン女性」の特徴とは
「君のような女性と交際したかった」なんて、好きな男性から言われてみたいもの。
そこで今回は、男性憧れの「アゲマン女性」の特徴を紹介します。
｜男性の負担になるような行動をしない
彼女のせいで自分がやりたいことができない。そんな状態に男性はストレスを感じてしまいます。そうなると一緒にいても幸せな気持ちになれませんし、女性に気を遣うことに疲弊する結界にもなりかねません。
｜愚痴や悪口を言わない
人間誰しもネガティブな言葉を言いたくなる時がありますが、それが度を超えると負のオーラを醸すようになります。そういう女性は決して「アゲマン」とは男性から思われないでしょう。
否定的な言葉を使わないことも男性を支える上でとても大切です。
｜発言がいつもポジティブ
発言が常にポジティブなことも「アゲマン」と呼ばれる女性の特徴。例えば「今日ミスった」という男性に対しては、「あなたなら簡単に挽回できるよ」と返してあげます。
男性にどんなに落ち度があっても否定せず、男性を前向きな気持ちにしてあげられるのです。
｜ストレスや疲れから癒してくれる
「男性の力になってあげたい」と思っているのもアゲマン女性の共通点。男性のストレスや疲れを癒してあげたいと日頃から思っています。
なので、マッサージやスキンケアをしてあげたり、時には黙ってハグしてあげたりなど、献身的な態度を男性に常に見せるでしょう。
アゲマン女性はただ男性に尽くしているのではなく、男性を思いやって、男性の心と体を癒したり、元気づけたりすることを心がけているもの。ぜひ自分磨きの参考にしてみてくださいね。
