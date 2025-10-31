「コーデ考えるの面倒」な人へ！【ハニーズ】1枚でキマる♡「楽ちんワンピ」

コーデを考えるのが面倒……。そんな大人女性の救世主になりそうなワンピースを【ハニーズ】で発見！ 今回編集部が注目したのは、1枚でサマ見えが狙えるゆったりシルエットのワンピース。体のラインを拾いにくく、体型カバーも期待できそう。楽ちん & きれいめに着こなしやすいワンピースは、秋冬の一軍になるかも。

ストンと落ちるIラインシルエットできれい見え

【ハニーズ】「ニットワンピース」\2,980（税込）

ゆとりのあるIラインシルエットで、きれい見えが狙えるワンピース。公式サイトによると「伸縮性もあり、ストレスフリーな着心地」とのこと。シンプルなデザインなので1枚でもオンオフ問わず着られて、パンツとレイヤードしたりシャツを羽織ったり、あらゆる着こなしを楽しめます。カラーは、ボルドー・ブラック・杢チャコール・モカの上品な4色をラインナップ。

甘さと大人っぽさを両立したシャツワンピース

【ハニーズ】「ピンタックシャツワンピ」\3,680（税込）

フロントのピンタックがアクセントになり、ボリューム袖で程よい甘さもあるワンピース。こちらもゆったりとしたシルエットで、きれい見えしつつ楽に着られそうです。ニュアンス感のあるスモーキーブルー・チャコールのほか、リュクスなムードが漂うブラックもラインナップ。

