Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¥¢¥¤¥É¥ë¤¬37ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥®¥¢¤ò¡×
16Æü¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê·ÃÃæÆ·¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦³ùÅÄ¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥È¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Ò¤È¤ß¤ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ò150¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¥µ¡¼¥º¥Ç¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´13¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¿¥¸¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ä¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥Ç¥å¥ª¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥¥Ã¥¹¡¢Melty Hearts¤âÍ§¾ð½Ð±é¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¤Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤·ÃÃæ¤À¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¥é¥¤¥Ö¤È¤¢¤Ã¤Æ¤´µ¡·ù¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Æ´¶·ã¡£¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£