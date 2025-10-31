アイドルグループ・#2i2の森嶋あんりが10月24日発売の「ヤングアニマル」に登場。アザーカット4枚が公開された。

#2i2・森嶋あんり「ヤングアニマル」

#2i2・森嶋あんり「ヤングアニマル」

森嶋あんりは、#2i2の白色担当として活躍しながら、個人としてぐんまちゃんオフィシャルサポーター2025コンテストに出演。準グランプリを獲得するなど個人での活動も勢いに乗っている。

森嶋あんり コメント

◆ヤングアニマル掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！私の誌面デビューはヤングアニマルさんなのでまたこうして掲載していただけることがとてもうれしいです！

◆今回はどのような撮影でしたか？

今回は中華風をテーマに撮影していただきました！

しっかりとコンセプトを決めての撮影は初めてだったので、「中華風」といっても表現の仕方が本当にたくさんあるんだなと感じました。

衣装さんが用意してくださった衣装や小道具のおかげで、撮影の中で中華コンセプトの世界が大きく広がりました！

◆LAST TOUR『Pages of You』を通して実感した“メンバーとの絆”や“応援して頂いている方々への想い”について教えてください。

ツアーを通して、メンバーとの絆って言葉じゃ言い表せないくらい特別なんだなってあらためて感じました。

壁にぶつかって、支え合って、笑い合って…その全部が私たちの“ページ”になっていて。

そしてどんな時も側にいてくれた応援してくれているみんなの声や笑顔が、私たちの心を何度も救ってくれました。

“Pages of You”は、メンバーや応援してくれている皆さん、一人ひとりと一緒につづってきた物語です。

そのページを一つ一つ重ねていくことで、最後には“Pages of Us”という大きな物語になる。そんな旅だと思っています。

◆最後に一言お願いします。

デビューの時からお世話になっているこの雑誌で、また撮影していただけてうれしかったです！

中華風というテーマで、少し大人っぽい私も、キュートな私も感じてもらえたらうれしいです！

©白泉社／小塚毅之

The post #2i2・森嶋あんり、ビキニ姿でスレンダー美ボディ披露「ヤングアニマル」アザーカット4点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.