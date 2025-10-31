「ボイプラ」出身TOZ、活動終了発表 アントニー・ハルト・ユウト・タクト日本人メンバー4人で構成
【モデルプレス＝2025/10/31】グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」に出演していた日本人練習生4人で結成された4人組グループ・TOZ（ティオジー）の公式X（旧Twitter）が、10月31日に更新された。活動終了を発表した。
【写真】「ボイプラ」出身TOZ、ステージで涙
公開された文書では、同グループの今後の活動について「当社はTOZの現在の状況と未来について長い時間協議した結果、相互合意のもと、TOZの活動を終了することにいたしました」と報告。「突然のお知らせによりファンの皆様にご心配をおかけし、申し訳ございません」と謝罪の言葉を伝えるとともに「共に歩んできた時間の中で、TOZメンバーが見せてくれた情熱と努力に深く感謝いたします」とメンバーに感謝した。
最後に「そして全メンバーが新たなスタートラインに進んでいけるよう、皆様の変わらぬ応援とご声援をお願い申し上げます。ありがとうございます」と結んでいる。
TOZはアントニー（ANTHONNY）、ハルト（晴翔／HARUTO）、ユウト（佑都／YUTO）、タクト（拓斗／TAKUTO）の日本人4人で構成。2023年9月27日、デビューアルバム「FLARE」をリリース。同年10月には「TOZ 1st fanmeeting in Japan ＜FLARE＞」を開催した。2024年5月2日には、1st Koreaミニアルバム「TO MY NEW FRIENDS」で韓国デビューを果たしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TOZ「ボイプラ」日本人メンバーで結成
