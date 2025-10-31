ËÜÅö¤ËÃå¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤Î¸µÁÄ¡¦¥Ù¥Í¥¯¥¹¤¬¸ì¤ë¡ÈµÙÍÜ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡É¤È¤Ï
¡Ú¡ÈµÙ¤à¡É¤òÃÎ¤ë¡Û#5
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¿¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤ëVENEX¡Ê¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ë¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£°ìÂÎ¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¥Ù¥Í¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¥ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤¿¤¤¤Á¡Ë¡¿¥Ù¥Í¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼»Ô¾ì¤òÁÏ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÈµÙÍÜ¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ëµÙÍÜ¥¦¥§¥¢¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë
¢£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²ð¸î¸½¾ì¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¥â¥Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ù¥Í¥¯¥¹¤¬ºÇ½é¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ð¸î¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤â¿´¤â¤É¤ó¤É¤óºï¤é¤ì¤Æ¡¢Èè¤ì¤¹¤®¤Æ¡È¤â¤¦Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤ó¤É¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥é¥¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¡È¥±¥¢¥¦¥§¥¢¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¸½¾ì¤Î¿Í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÌÀÆü¤â¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂ¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2000Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö±ÉÍÜ¡×¤ËÂ³¤¯3¤ÄÌÜ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡ÖµÙÍÜ¡×¤¬ËÜµ¤¤Ç¸ì¤é¤ì»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤É¤¦µÙ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦Ìá¤¹¤«¡×¤â¶¥µ»¤Î°ìÉô¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡É¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø»î¹ç¤ä¹ç½É¤Î¤¢¤È¡¢ÂÎ¤¬µÙ¤Þ¤ë¡Ù¡ØÍâÄ«¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áª¼êÂ¦¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¤½¤â¤½¤â¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ã¤Æ²¿¡© ¥Ù¥Í¥¯¥¹¤¬Àþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
¤¤¤Þ¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Æ°¸å¤Î²óÉü¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¥¢¥Ã¥×¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤â¡È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡É¤È¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Í¥¯¥¹¤¬¸À¤¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖËÍ¤é¤¬¹Í¤¨¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¡¢µÙ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ°¤¯¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡È¼¡¤Î³èÎÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡É¤ò¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤«¡È¼£¤·¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤È¤«¡¢¥±¥¬¤ò¼£¤¹¤È¤«¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤é¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èè¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¤ê¡¢¤á¤°¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÌÀÆü¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ËÆ°¤±¤ë¡É¡¢¡ÈËÜÍè»ý¤ÄÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¸À¤¦¡£
¡ÖËèÆü¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç²È¤Ëµ¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¡ÈÉÂµ¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤â¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ù¥Í¥¯¥¹¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þºï¤é¤ìÂ³¤±¤ë¤È³Î¼Â¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¡£°åÎÅ¤ÈÆü¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ø¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÏÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥é¥¯¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ù¥Í¥¯¥¹¤¬¸ì¤ë¡ÈÃå¤ÆµÙÍÜ¡É¤Îº¬´´¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥¯¥¹¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃå¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥Ù¥Í¥¯¥¹¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡ÖPHT¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÁ¡°Ý¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥Î¥×¥é¥Á¥Ê¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÀ®Ê¬¤ò»å¤Ë¤¹¤ëÃÊ³¬¤«¤éÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÁÇºàºî¤ê¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÛÊªÁÇºà¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë±óÀÖ³°Àþ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ì¤Î¤á¤°¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¶ÚÆù¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÂÎ¤òÂ¥¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¥Í¥¯¥¹¤ÎÀâÌÀ¤À¡Ê¢¨¡Ë¡£¢¨°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ïÆÏ½Ð¾¦ÉÊ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥É¥é¥¤¡Ü¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¡¢¡Ø¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥à¡¼¥ô¡Ù
¡Ö¡ØÈèÏ«²óÉü¡Ù¤È¤«¡Ø·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¦°Ê¾å¡¢¤¦¤Á¤Ï°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂ¨¸úÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¢¨¼Ì¿¿¡Ø¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥à¡¼¥ô ¥¨¥ó¥Ü¥¹¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û¡Ù
¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º±©¿¥¤ë¤È¤«¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤âÃå¤Æ¤ª¤±¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ä¿À·Ð¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¤¦°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÌá¤¹¡£¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Í¥¯¥¹¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÃå¤¿½Ö´Ö¤Ë´°Á´Éü³è¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÃæ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ºÇ½é¤Î°ìÃå¤Ï¤³¤ì¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢ÆþÌç¥¬¥¤¥É
¡ÖºÇ½é¤Î°ìËç¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡É¤È¤·¤Æ´«¤á¤¿¤¤3¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ·¼°¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯º¹¤·¹þ¤á¤ë¤«¤ÇÁª¤Ö¤Î¤¬¥³¥Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á1¡Û¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ì¤ë¡Öµ¢Âð¸å¤Î°ìÃå¡×
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥É¥é¥¤¡Ü ¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û ¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡×¡Ê1Ëü7600±ß¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥É¥é¥¤¡Ü ¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û ¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë
¢¥¼Ì¿¿¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë
¥Ù¥Í¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTANDARD DRY¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òº£¤Ã¤Ý¤¯¹¹¿·¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¡ß¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Æ±·Ï¿§¥í¥´¤äÂµ¸ý¡¦¿þ¤Î½èÍý¤Ê¤É¡¢¸«¤¨Êý¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤â¤è¤¯¿¤Ó¤ëÁÇºà´¶¤Ç¡¢ºÂ¤ë¡¦¿²Å¾¤Ö¡¦Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¤â¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÀß·×¤À¡£
¸å¤í¶ß¥Æ¡¼¥×¤Î´À¤Î¾Ã½µ¡Ç½¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¹©É×¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤¤¤«¤Ë¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤Î¤Ï¿²¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È·ä¤¢¤é¤Ð»È¤¦¡É¤¬¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤µ¤¢º£¤«¤é¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡É¤È»þ´Ö¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Éô²°¤ËÌá¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃå¤ÆµÙ¤à¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á2¡Û¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¡ÈÆü¾ïÃå¥Ù¡¼¥¹¡É¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼
¼Ì¿¿º¸¡§¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º ¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ö ¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¡×¡Ê1Ëü4300±ß¡Ë
¼Ì¿¿±¦¡§¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º ¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û ¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê1Ëü7600±ß¡Ë
¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈµÙ¤àÉþ¡É¤ò¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ë¶á¤¯¡¢¼«Á³¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ä½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±ÁÇºà¤Ç¡¢¤æ¤ë¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤À¤é¤Ã¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¤Ç¤½¤í¤¨¤ÆÃå¤ë¤È¥È¡¼¥ó¤ä¼Á´¶¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤È¤Þ¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á3¡Û¡Ö°ìËç¤À¤±Çã¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×ÇÉ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡¢°ÜÆ°ÍÑ¥í¥´T
¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥à¡¼¥ô ¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û ¥¨¥ó¥Ü¥¹¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê1Ëü5400±ß¡Ë
¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤¹¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥à¡¼¥ô¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤È°Õ³°¤Ê¤Û¤É·Ú¤¤¡£
¼ó¸µ¤Ë¤Ï´À¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾Ã½¥Æ¡¼¥×¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤ò¹â¤á¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î²÷Å¬¤µ¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëº¹¤·¿§¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Èµ¡Ç½¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊÃå¤È¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Ãå¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈËâË¡¤ÎÉþ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö²á¿®¤·¤¹¤®¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆü¾ï¤ÎµÙÍÜ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò½õ¤±¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËèÆüË»¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡£¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º±©¿¥¤ë¡×¡Ö°ÜÆ°¤Î¤È¤¤ËÃå¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ö¿²¤ëÁ°¤À¤±ÊÑ¤¨¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê¥¯¥»¤Ç¡¢ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Î©ÇÉ¤ÊµÙÍÜ¤À¡£
>> VENEX
>> ÆÃ½¸¡§¡ÈµÙ¤à¡É¤òÃÎ¤ë
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ãß· ÁÏ¡Ê&GP¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍø¹¬¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤Î½àÈ÷¤ÏÄ«¤Ë¥¢¥ê¡ª¡È¥¹¥ê¡¼¥×¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿
¢¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©20ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¡ØµÙÍÜ³Ø¡ÙÃø¼Ô¡¦ÊÒÌî½¨¼ù¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡ÈµÙ¤à¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¡É¤È¤Ï
¢¡µÙ¤ß¤ÎÆü¤³¤½¡¢¤à¤·¤íÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡È»°¼Ô»°ÍÍ¡É¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å½Ñ