タレントの中川翔子が31日、自身のインスタグラムを更新。9月30日に出産した双子の男児について、今後はSNSなどで顔出しをしない方針であることを伝えた。

中川は「産後ケアにいけたこと！！本当に、久しぶりに続けて眠れました！！」と書き出し、ホテル椿山荘東京が提供する産後ケアサービスを利用したことを報告。「本当に不安を優しく取り除き安心して回復できる時間になり新しい生活にむけて身体と心をととのえることができました！椿山荘で産後ケアがあるってびっくりでした小学生の頃から家族での思い出がある椿山荘に双子と新しく親子4世代の思い出ができました」とつづった。

「栄養あるごはんと、安心して睡眠をとれてフラフラだった産後のダメージを回復できました 本当に感動！天国みたい あの時痛みと睡眠不足で心も身体もどうかなりそうだった」とし、「罪悪感とか申し訳ない、て思う気持ちをいやありがたい！と思うように切り替えるように思考を変える！ことにつとめました だって本当に産後ってぼろぼろになるから、、！大変助かりました、、！」と感謝を記していた。

そして「あしたからはお顔は出ないようになりますが、、これからも大切な思い出のアルバムのようにインスタ楽しみたいです」と、今後は新生児期を終えた双子の顔出しはしない方針であることを伝えた。