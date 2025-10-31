元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が31日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。スマホで「かき」と打つ時の苦労を語った。

長嶋は、スマートフォンの入力は、片手でひらがな入力で、フリック入力はしていないとし、「俺あれやりたいよ。同じ行なんだけど、すぐ次打てないやつ」と話し始めた。

それは「“か”って書いた後に、次にまた“か”って書きたいんだけど、待ってなきゃいけないんだもん」と言うと、同じ入力の仕方をしている俳優の石原良純も「そうそう！“き”になっちゃう！」と、激しく同意した。

長嶋は「待ってないといけない。本当に…だから遅いのよ」とLINEのレスポンスが遅い理由を説明した。

MCの「サバンナ」高橋茂雄がフリック入力で入れれば出来ると言うと「何？それ…知らない」と言い、どうしていたのかと聞かれると「待ってるの、ずっと」と、次の文字が打てるまで待ってから打つと語った。

そのため、長嶋がマネジャーの名前である「柿沼」を打つためには、まず「か」を打ち、待ってから「か」の場所を2回打って「き」、「な」の場所を3回打って「ぬ」、「ま」の場所を打つため、「7手使っているんですよ」と高橋が指摘。長嶋が「あと待ち時間ね。時間かかってしょうがないの」と言うと、大爆笑が起こっていた。