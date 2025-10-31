元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が31日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。スマートフォンの文字の打ち方に共演者が絶句した。

バイオリニスト高嶋ちさ子が、長嶋のLINEの返事が遅いというのを聞いた俳優の石原良純が「打つのが遅い」と言うと、長嶋は「確かに遅い」と肯定。

音声入力を勧められると「確かにそういうほうがいいかもわかんないな。俺、LINEどうもダメだな。俺、だって片手でしか打てないもん」と語った。石原は「片手でなんかできないよ。すごいじゃん」と、左手でスマホを持ち、右手で入力する動作をすると、長嶋は「通じてない。今の子はみんな両手でやるのよ。今の子って、両手でババババババってやるから早いのよ」と、両手を使って文字入力をしていると説明した。

高嶋は「私、ローマ字入力で日本語に」と自身の入力の仕方を言うと、長嶋は「うちの娘たちもそう。ママもそうかな。俺だけなの、日本語じゃないとできないの」とし、数字の漢数字出す時も“いち”って書くの」と明かした。

MCの「サバンナ」高橋茂雄が「一茂って書くとき、いちいち“いち”って書いているんですか？」と驚くとうなずき「マジでおかしいの？茂は普通に出てくる…」と言った。

高嶋が「“か”って打ったら一茂って出てくるよ」と予測変換されることを言うと、石原は「それは、“かずしげ”で打っていないから出てこない」と説明。思わず高嶋が「学んでないのよ！自分がバカだから携帯もバカなのよ。あれは育てるものなのよ」と言うと、長嶋も「携帯が俺のせいでバカになっちゃったの？そんなことあるの？バカじゃないの？俺じゃん」と驚いた。

それでも「でも長嶋って打つと、次に一茂って出たりするよ。俺の親父が一番最初に出たりするけど」と、長嶋からの予測変換は行われ、父の茂雄氏の名前が最初に出ると言うと高嶋は「それは世界的に有名だから」と笑っていた。