滝沢眞規子「癒しの香り」“なくなったら困る”自宅で愛用のディフューザー「ストック買わなきゃ」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、お気に入りのルームフレグランスを紹介してくれました！

【関連】滝沢眞規子、家族からも香りが大好評！“久々ヒット”の柔軟剤「これめちゃくちゃ良くて」

滝沢さんが自身のInstagramで「いい香り」と紹介してくれたのがこちら。

◼︎まるで香水のようなディフューザー

SINN PURETE / マインドフル リード ディフューザー / GASTRONOMY（美食学） 通常価格税込15,880円（公式サイトより）

香水のようにトップ・ミドル・ラストと、時間とともに香りの変化が楽しめるディフューザー。

脳波解析に基づいたエビデンスのある香りがゆっくりと広がり、心を穏やかに整えてくれるんだそう。

滝沢さんが自宅の一角に置いていたのは、フルーツの花蜜と華やかなバニラの香りの『GASTRONOMY（美食学）』、爽やかなシトラスの香りの『THE EVIL EYE（守護）』、洋ナシとカモミールのすっきりとした甘さの『REST OF MIND（心の休息）』、金木犀とグリーンティーが調和した香りの『FACE OF MODESTY（謙虚な顔）』の4種類。

◼︎“なくなったら困る”ほどお気に入りに♪

滝沢さんは、「家のあちこちを歩いてると癒しの香りがふわっとしてきて嬉しい」と、穏やかに広がる香りがお気に入りの様子。

また、「プレゼントで送って頂いたものですが、もはや、なくなったら困るくらい気に入ってるのでストック買わなきゃ」と、教えてくれました♪

■SNS＆YouTubeもチェック

滝沢さんはInstagramはもちろん、自身のYouTubeチャンネルでも愛用品やレシピなどを公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。