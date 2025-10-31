10月28日、歌手でタレントの渡辺美奈代がアメーバオフィシャルブログを更新。少し早めの“ハロウィンごはん”と“ハロウィンスイーツ”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】キュートなハロウィンスイーツの写真なども公開

渡辺はこの日更新したブログ内で、「かぼちゃのニョッキ いい感じ」とコメントし、かぼちゃを潰して生地をこね、“かぼちゃ”の形に成形して茹で上げるまでの丁寧な工程を公開。

続けて更新したブログでは、「少し早めの ハロウィン ごはん」「かぼちゃニョッキ」と綴り、一口サイズの鮮やかなオレンジ色でクリームソースに浮かぶ、まるでレストランの一皿のような料理の写真を公開した。

また、別のブログでは、「焼き上がった シフォンケーキを 冷まして」「ハロウィン にしまーす」とコメントしつつ、焼き上げたシフォンケーキの写真を掲載。

その次のブログでは、「チョコレートシフォンケーキで ハロウィンスイーツ」といった文章と共に、ふわふわの生地に生クリームをサンドし、かぼちゃクリームをモンブラン風に絞った上で、パンプキンシードやハロウィンモチーフのピックを飾った華やかなハロウィンスイーツを披露した。

渡辺が公開したセンスの光る手作りハロウィンごはんやスイーツに、ファンからは、「かぼちゃのニョッキ作れるなんてすごい」「可愛い〜」「さすがです」「お店で売ってるケーキ以上に素敵」「美味しそう」「もうセンス抜群」「プロ級の出来栄えすぎて尊敬」など、絶賛の声が寄せられている。