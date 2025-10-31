2025年11月の12星座占いです。仕事、人間関係、恋愛はどうなるのでしょうか。占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が占います。

写真拡大

2025年11月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。

【2025年11月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

オフモードで
“今”を楽しむ

【2025年11月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

人がツキを運んでくる1カ月
社交性豊かに輪に入って

【2025年11月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

腕の見せ所
先回りとフォローで

【2025年11月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

不言実行
成果を出して

【2025年11月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

基本に戻って
軌道修正を

【2025年11月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

基本に戻って
軌道修正を

【2025年11月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

時間が味方
じっくり育成

【2025年11月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

最強モード
本気出していきましょう

【2025年11月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

ニュートラルに
ゼロスタートで

【2025年11月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

アンバランス＆アンフェア
マイルールで突き進む！

【2025年11月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

ワーキングタイム
前倒しで働く

【2025年11月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

カラを破って
大成長、大発展

占い師＆イラストレータープロフィール

占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。

イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)