【2025年11月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
マイルールで突き進む！
・全体運
遅くやってきた反抗期がきそう。もうマジメに頑張れなくなっています。いい人、いい子は返上して、自分勝手な人、ワガママな人でいいと割り切りましょう。やってみるときっと気付くと思うのですが、あなたが「もういいや」と感じるのは、特定の場所、集団、もしくは、相手に対してだけでしょう。いわゆる堪忍袋の緒が切れた状態なのです。十分に耐えたし、これ以上努力しても、分かってもらえないことは明確です。ハッキリと態度を変え、背を向ければいいのです。
すると、それ以外のことに全エネルギーを注げるようになるはず。トータルで見ると、切り捨てた以上のハッピーが手に入るので、楽しみにして。あなたらしくない、それもあなたです。
・社交運
気の合う人が増えて、毎日が楽しくなっていきそう。何気ないやりとりや愛あるつっこみが、心を近づけていきます。ユニットやグループを結成するにもよいタイミングです。夢や遊びの要素を大事にして、多少持ち出しでも活動を始めましょう。いずれ、大きなリターンにつながっていきそう。オフィスでは、ジェネレーションギャップを改善できそう。あなたが聞き役に回る、橋渡しを引き受けるのが成功のカギ。おしゃれは、マニッシュに。
・恋愛運
恋は、家族や友達を交えると盛り上がります。みんなで会えなくても、共通の友達のウワサ話などを流してみて。デートは、マニアックな場所へ。推し活への同伴も、理解が深まって、共通の楽しみになることも。
ラッキーポイント……ネオンピンク、リバーシブル、ボディバッグ、ミニシアター
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）アンバランス＆アンフェア
