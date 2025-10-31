少女に「発熱した」と送信し自宅でわいせつ行為 不同意性交等の罪に問われる元小学校講師の男（26）「キスは認める。それ以外はやっていません」 【小学校講師 児童買春事件 第2回／全2回】
不同意性交等の罪に問われているのは、元「小学校講師」の男
10代の少女らに、SNSで卑わいなメッセージや画像などを送信し、みだらな行為をしたなどの罪に問われている男の裁判が、岡山地裁で始まりました（【画像①は男が勤務していた小学校】）。
不同意性交等、児童買春などの罪に問われているのは、岡山市の元小学校講師の男（26）です。
起訴状などによりますと、男は今年7月、男の自宅で少女が16歳未満だと知りながら、現金1万円を渡してみだらな行為をしたなどの罪に問われています。
今年10月24日に行われた初公判。上下グレーのスウェット、黒髪のマッシュヘア、白のマスク姿の男が入廷しました。
裁判官から認否を問われた男は、起訴内容を一部否認しました。
SNSで少女Bに「誤送信」などを理由に接触
男は「少女A」だけでなく、同時期に別の「少女B」にも接触していたといいます。今年6月、SNSで少女Bに「メッセージの誤送信」などを理由に、連絡を取るようになったとしています。
男は「ゆじゅ」と名乗り大学生だと伝えるとともに、「けいすけ」という別の偽名を使って、卑わいなメッセージや画像などを送信するなどしていたということです。
なお男は、少女Bが18歳未満であることを、少女Bから聞いて知っていたといいます。
「体調を崩した。ヨーグルトとポカリを」自宅の住所とともに連絡
男は今年7月、SNSで少女Bに「体調を崩して発熱した。熱があるけど、友達も家族も忙しくて誰も来てくれない。ヨーグルトやポカリを買ってきてくれたらうれしい」と自宅の住所とともに連絡。
そして男の自宅を訪れた少女Bを、抱きしめるなどしたということです。
後日男は、少女Bに再度会いたいなどと伝え、男の自宅を訪れた少女Bの手を引っ張ってベッドの上に連れて行き、仰向けにさせて抱き着いたりした上で、わいせつ行為をしたということです。
弁護側「キス以外のわいせつ行為はなかった」
警察によりますと、逮捕後の調べに対し、男【画像③】は「身に覚えがない」などと供述し、容疑を否認していました。
今年10月24日に行われた初公判で、男は、「キスは認める。それ以外はやっていません」とこの事件の起訴内容を一部否認しました。
弁護側も「キス以外のわいせつ行為はなかった」と主張しました。
少女Aには口裏合わせを依頼「もしだれかに、きかれたらさ...」
今年7月、別件で警察の捜索を受けた男の携帯電話から、少女Aへのわいせつ行為の動画やメッセージ履歴が発見され、犯行が発覚したということです。
男は、今年8月、知人の携帯電話を使って新たなSNSアカウントを作成。少女Aに「もしだれかに、きかれたらさ、俺んちにはきたけど、映画見ただけなのは覚えといてな！」などと口裏合わせを依頼し、自殺をほのめかして示談を求めるなどしたといいます。
さらに少女Bの知人を介して
「一個だけさ、伝えんといけんことがあって、それだけ伝えたらもう話さなくていい」
「だからそれだけ、言いたいんよ、お願い」
などとメッセージを送信したということです。
少女A・少女Bの親が語ったこととは
検察は、捜査時に聞いた少女らの両親の思いを語りました。
（少女Aの母）
「娘の性格は誰とでも仲良くなれる子」
「卑劣で最低」
「関わりを持ちたくない」
（少女Aの父）
「この事件のことが頭から離れない」
「娘との接し方も分からず、どう娘と接したらよいか分からない」
「自分のことしか考えていない」
「心から反省を」
などと強い処罰意思があると語りました。
少女Bの母は、娘について、
「娘は面倒見がよく、純粋で真面目」
「だめと言ったら、相手が傷つくかもと考える」
「病気で困っているとし、純粋な娘をだましたこと許せない」
と語りました。
その後、検察は追起訴をしていて、12月10日に行われる公判では、追起訴分についても審理される予定です。
