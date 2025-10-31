不同意性交等の罪に問われているのは、元「小学校講師」の男

10代の少女らに、SNSで卑わいなメッセージや画像などを送信し、みだらな行為をしたなどの罪に問われている男の裁判が、岡山地裁で始まりました（【画像①は男が勤務していた小学校】）。

【画像を見る】送検時の元小学校講師の男（26）

不同意性交等、児童買春などの罪に問われているのは、岡山市の元小学校講師の男（26）です。



起訴状などによりますと、男は今年7月、男の自宅で少女が16歳未満だと知りながら、現金1万円を渡してみだらな行為をしたなどの罪に問われています。





また、別の少女にも、少女が18歳未満だと知りながら、自己の性欲を満たすためにわいせつな行為をした罪にも問われています。

今年10月24日に行われた初公判。上下グレーのスウェット、黒髪のマッシュヘア、白のマスク姿の男が入廷しました。



裁判官から認否を問われた男は、起訴内容を一部否認しました。



【第1回】「少女Aに現金1万円渡し...みだらな行為をして撮影」

SNSで少女Bに「誤送信」などを理由に接触

男は「少女A」だけでなく、同時期に別の「少女B」にも接触していたといいます。今年6月、SNSで少女Bに「メッセージの誤送信」などを理由に、連絡を取るようになったとしています。



男は「ゆじゅ」と名乗り大学生だと伝えるとともに、「けいすけ」という別の偽名を使って、卑わいなメッセージや画像などを送信するなどしていたということです。



なお男は、少女Bが18歳未満であることを、少女Bから聞いて知っていたといいます。

「体調を崩した。ヨーグルトとポカリを」自宅の住所とともに連絡

男は今年7月、SNSで少女Bに「体調を崩して発熱した。熱があるけど、友達も家族も忙しくて誰も来てくれない。ヨーグルトやポカリを買ってきてくれたらうれしい」と自宅の住所とともに連絡。



そして男の自宅を訪れた少女Bを、抱きしめるなどしたということです。



後日男は、少女Bに再度会いたいなどと伝え、男の自宅を訪れた少女Bの手を引っ張ってベッドの上に連れて行き、仰向けにさせて抱き着いたりした上で、わいせつ行為をしたということです。

弁護側「キス以外のわいせつ行為はなかった」

警察によりますと、逮捕後の調べに対し、男【画像③】は「身に覚えがない」などと供述し、容疑を否認していました。



今年10月24日に行われた初公判で、男は、「キスは認める。それ以外はやっていません」とこの事件の起訴内容を一部否認しました。



弁護側も「キス以外のわいせつ行為はなかった」と主張しました。

少女Aには口裏合わせを依頼「もしだれかに、きかれたらさ...」

今年7月、別件で警察の捜索を受けた男の携帯電話から、少女Aへのわいせつ行為の動画やメッセージ履歴が発見され、犯行が発覚したということです。



男は、今年8月、知人の携帯電話を使って新たなSNSアカウントを作成。少女Aに「もしだれかに、きかれたらさ、俺んちにはきたけど、映画見ただけなのは覚えといてな！」などと口裏合わせを依頼し、自殺をほのめかして示談を求めるなどしたといいます。



さらに少女Bの知人を介して

「一個だけさ、伝えんといけんことがあって、それだけ伝えたらもう話さなくていい」

「だからそれだけ、言いたいんよ、お願い」

などとメッセージを送信したということです。

少女A・少女Bの親が語ったこととは

検察は、捜査時に聞いた少女らの両親の思いを語りました。



（少女Aの母）

「娘の性格は誰とでも仲良くなれる子」

「卑劣で最低」

「関わりを持ちたくない」



（少女Aの父）

「この事件のことが頭から離れない」

「娘との接し方も分からず、どう娘と接したらよいか分からない」

「自分のことしか考えていない」

「心から反省を」



などと強い処罰意思があると語りました。

少女Bの母は、娘について、



「娘は面倒見がよく、純粋で真面目」

「だめと言ったら、相手が傷つくかもと考える」

「病気で困っているとし、純粋な娘をだましたこと許せない」



と語りました。



その後、検察は追起訴をしていて、12月10日に行われる公判では、追起訴分についても審理される予定です。



