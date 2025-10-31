【2025年11月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
前倒しで働く
・全体運
本業メインでいきましょう。それ以外は、二の次と決めて最優先で頑張ると、働く楽しさ、学ぶ面白さに目覚めるでしょう。周囲からの評価もついてきて、期待以上の成果を上げられるはず。専門知識を身に着けたり、尊敬する人の元に弟子入りしたりするのもいい考え。スキルが大幅に向上して、自分の価値を高めることができるはず。
オフは、心を空っぽにできるスポットへ。お寺での瞑想（めいそう）体験、没入アート、ウォーキングなど、ピンとくるものを試してみて。伝統ある習い事が始めるにもよいタイミングです。華道、茶道、武道など日本古来の思想、美学、精神論を身に着けられそう。知らない街を歩く、初めての店に入るなど、小さな勇気を出すのも◎。
・社交運
見込まれそう。あなたの適性や才能を見つけてくれる人に出会うでしょう。なぜか他と比べてアタリがキツイ、やたら厳しく言われるのは、それだけ、見込みがあるから。相手に文句を言わせないように細心の注意を払っていくと、自分でも気づかなかった欠点が克服できて、成長を実感できるはず。年上の人との交流にも得るものが。謙虚に意見や指導を求めてみて。おしゃれは、TPOに合わせて。特に仕事時間のスーツは、万難除けに。
・恋愛運
恋は、ブランクモード。自分から何かする気になれないし、誘われてもピンとこないかも。それでも、懐の中にするりと入ってくる異性が有望です。何を言っても受け止めてもらえる理想の関係が築けそう。
ラッキーポイント……ブラック、レザーバッグ、ネックレス、古民家
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
(文:章月 綾乃)