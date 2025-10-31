【2025年11月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
11月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
大成長、大発展
・全体運
見えないストッパーが外れて、運気に勢いが戻ってきます。あれこれ考えるよりも、とりあえず、始めてしまえば、トントン拍子で物事が進んでいくことに。活躍のフィールドが広がって、人生そのものが思いがけない方向に広がっていくはず。コスパやタイパは考えずに、その都度、必要だと感じることを実現させていきましょう。
仕事は、レベルアップのチャンス。昇進の打診があるなら、受けてみましょう。少し上の立場で物事を扱うことで、働く面白さに気付くはず。健康は、足腰を鍛えるチャンス。エスカレーターではなく、階段を使う、スクワットをするなど、大きな筋肉を動かすことで、ダイエット効果も狙えます。オフは、見晴らしのいい場所へ。
・社交運
オープンマインドで、人と向き合えそう。多少わだかまりがあっても、初めて会う人のつもりで先入観を捨てて付き合ってみて。過去に行き違いがあると、どうしても構えてしまうものですが、あなたがあっけらかんと振舞うと、相手も態度を改善してくることに。グループの中では、賛成係になりましょう。誰かが言った言葉を拾って、「いいかも」と支持することで場がまとまるし、あなたの後押しをもらった人は精神的に救われることに。
・恋愛運
恋は、大きく動きます。パートナーと共通の夢が生まれて、生き方そのものが変わることも。変化を楽しみ、受け入れていきましょう。新しい出会いは、大勢が集まる場所に待ちます。パーティーやイベントに参加を。
ラッキーポイント……パープル、ショートジャケット、ヘアアイロン、洋食屋
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
