【2025年11月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
じっくり育成
・全体運
運気の流れが変わって、落ち着きが戻ってきます。あれもこれもと、やみくもに手を広げるのではなく、自分の好きなこと、得意分野に力を注ぐ流れに変わっていくでしょう。世の中の動きや人のことが気にならなくなってきて、本当にやりたいことに集中できるはず。小さく狭く、あなたの世界を完成させていきましょう。11月の運勢の特徴として、時間をかけるほど、うまくいきます。趣味や創作のための枠を長めに取る、毎日続けられる仕組みを作っていくなど、ベクトルを自分に向けてパワーチャージを心掛けてみて。
オフィスでは、丁寧な仕事ぶりが評価に直結するでしょう。パッ見の美しさも印象を左右するので、デザイン、レイアウトに気を配ってみて。
・社交運
気の合う人との優しいやりとりがあなたの原動力になります。ずっと会いたかった人に会いに行く、いつものメンバーでいつも通りに集まるなど、心を許せるつながりを大事にしていきましょう。また、意外な出会いもありそう。行きつけの場所で、毎日のように顔を合わせている人との関係が一歩前進したり、顔見知りの人に助けられたりすることも。ご近所つきあいの要領で、緩くつながっていくといい感じ。おしゃれは、親しみやすく。
・恋愛運
恋は、好意は確かにありそう。ただ、その先に進むきっかけがないのです。無理に関係を進めるよりも、一緒にいる心地よさをシェアしていくのがいいみたい。笑顔を心掛ける、アイコンタクトを取るなどが有効です。
ラッキーポイント……ブラウン、セーター、キッチンカー、スニーカー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
(文:章月 綾乃)