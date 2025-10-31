【2025年11月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
本気出していきましょう
・全体運
やればやるだけ、手応えをつかめ、結果につながっていく大幸運期です。望みがかなったり、環境が大改善したり、うれしい展開が待っています。あなたの熱意や頑張りに呼応して、強力な協力者が現れたり、思いがけない方向に話が広がったりするでしょう。何事も1人で進めると思わないこと。周囲と力を合わせて、意見を交えながら大きく発展させていきましょう。
オフは、大自然を感じるスポットに足を運ぶ、逆に、最新の技術に触れるなど、日常から離れると、よいリフレッシュに。かねてから行きたかった場所に足を運ぶのもいい考え。金運は、思わぬ出費がありそう。家電の買い替えなどは、粘らずに速やかに。ローンの繰り越し返済は開運度高め。
・社交運
意志表示をハッキリと。私はこうしたいと明確に方向性を指し示すことで、物事がスムーズに進んでいきます。特に、2択の選択肢、ＡとＢ、どちらでもいいとみんなが思っている状況の中で、「こうしない？」と提案すると、多くの人が助かりそう。「今なら紅葉がキレイだから」的な何か決め手になる理由が1つあると、より説得力が増すでしょう。ただ、20日以降は頑固になりやすいみたい。反対意見が出たら、したがってみるのも手です。
・恋愛運
恋は、せっかちになっているみたい。すぐに返事が来ない、時間を守らないなど、厳しめ、縛りの強い恋人になってしまうかも。「すごく待った」ではなく、「来てくれてうれしい」に意識を変えていくのが関係を守るコツに。
ラッキーポイント……レッド、ニット帽、イニシャルモチーフ、モーニングセット
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
