調子が一向に安定しないブライトン。パスワークや守備強度がレベルダウン。何より不安なのは…【現地発】
三笘薫の所属するブライトンの調子が一向に安定しない。
10月25日にプレミアリーグ第９節でマンチェスター・ユナイテッドに２−４で敗れると、その４日後に行なわれたカラバオカップ４回戦のアーセナル戦も０−２で完敗。いずれも良いところを出せないまま敗れ、公式戦２連敗を喫した。
今シーズン、国内リーグの成績は、ここまで３勝３分け３分の勝点12で13位。昨シーズンの同時期は４勝４分け１敗の勝点16で６位につけており、今季は明らかに低調なスタートとなっている。
パフォーマンスを見ても、パワーダウンの印象が拭えない。
筆者は、三笘がレンタル移籍からブライトンに復帰した2022年から取材を続けているが、チームの完成度で言えば、今シーズンは間違いなく最低レベルにある。連係精度が低く、過去３シーズンに比べるとパスワークも劣化。守備強度も低下しており、攻守両方で課題は多い。
何より不安なのは、チームとしてストロングポイントが見えてこないことだ。
対戦相手に応じてアプローチを変える「カメレオン方式の戦術」がファビアン・ヒュルツェラー監督の特長だが、攻守両方でパフォーマンスレベルが低下していることから、全体的に中途半端な印象が拭えない。 その結果として、成績が安定しないのである。
実際、マンチェスター・シティを２−１で撃破したかと思えば、次節のボーンマス戦は１−２で敗戦。相手選手の退場処分に救われたものの、チェルシーにも３−１で勝利した。しかし次節のウォルバーハンプトン戦で１−１の痛恨ドロー。強豪クラブから勝利を挙げても、次につながらないのが今季のブライトンだ。
追い打ちをかけるように、選手たちのコンディションと調子が上向いてこない。
FWジョルジニオ・リュテールは昨シーズンのキレがなく、存在感が著しく低下している。夏にマンチェスター・Uへの移籍が取り沙汰されたMFカルロス・バレバも、ここまで「心ここにあらず」といったプレーが目立つ。ヒュルツェラー監督は「フィットネスレベルが上がっていない」と説明しているが、前半だけでの交代も少なくなく、必ずしもフィジカル面だけの問題ではなさそうだ。 もともとノリの良い選手だけに、精神状態やモチベーションがプレーに直結してしまうタイプなのかもしれない。
そんなバレバに対し、英BBC放送はブライトンファンの声として「まるで首のない鶏のよう」「マンチェスター・ユナイテッドの補強リストから落ちた」と、厳しい意見があることを紹介している。
さらに言えば、主将のルイス・ダンクは高齢のせいかパフォーマンスレベルが落ち込んでおり、かつての安心感や力強さがなくなった。本職が守備的MFのマッツ・ヴィーファーも右SBでの出場が続いているが、守備で危うさばかりが目立ち、DFとして必要な堅牢さを欠いている。
際立った活躍を見せているのは、崩しの切り札として機能しているヤンクバ・ミンテぐらいで、結果としてチーム全体に漂う停滞感につながっている。頼みの綱である三笘も怪我による欠場が続いており、ブライトンの状況は決して良好と言えない。
振り返ると、夏の移籍市場でジョアン・ペドロ（→チェルシー）、ペルビス・エストゥピニャン（→ミラン）の２人の主力選手が退団した。いずれもチームに勢いをもたらす貴重な存在だった。
代わりに、ブライトンはFWシャラランポス・コストゥラス、DFマクシム・デ・カイペル、CBオリビエ・ボスカーリ、FWステファノス・ツィマス、MFトム・ワトソン、CBディエゴ・コッポラらを獲得。将来性の高い選手ばかりだが、ここまでレギュラーに定着している選手はおらず、昨季主力の穴埋めになっていない。
