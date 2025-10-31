【2025年11月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
・全体運
仕切り直しのサイン。これまでのしがらみを断ち切って、改めてスタートを切れそう。心が沈む案件や人からは遠ざかると決めましょう。恩知らず、非常識的な非難を浴びるかもしれませんが、それは、相手の自己紹介のようなもの。名誉挽回など考えずに、「おっしゃる通りです」で退散が正解です。ストレスのモトを断ち切ると、うそのように晴れやかな世界が待っているでしょう。あなたは何にでもなれるし、何でもできるのです。心のままに人生の再設定を始めましょう。
逆転運もあるため、一度ダメだったことに再チャレンジするのも、よい考え。もう一度、昔の夢を追いかけるのもオススメです。オフは、歴史あるスポットへ。史跡、遺跡を訪ねる旅も充実。
・社交運
テキトー主義でうまくいきます。きっちりと約束交わすよりも、「行けたら行く、来れたら来る」とか、「なんとなく、そのあたり」くらいの申し送りで、タイミングがバッチリ合いそう。また、ここで会えなくても、伝言などの時間差コミュニケーションが意外に心に残って、より深いつながりを作れるでしょう。同じ映画を別々に見て感想を言い合うのも、盛り上がります。おしゃれは、スポーツミックスで。ワークアウトアイテムの購入も◎。
・恋愛運
恋は、スケールアップ中。単なる恋人、結婚相手だけでなく、ビジネスパートナーを兼ねるなど、つながりが深くなっていくでしょう。協力できる部分では、ぜひ、バックアップを。フリーの人は、大物狙いで釣り上げて。
ラッキーポイント……シアーグレー、ロング丈、ヘアトリートメント、水族館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
