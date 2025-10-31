【無印良品】楽ちんなのに美シルエットで優秀！ 3990円「コーデュロイパンツ」購入レビュー
無印良品のコーデュロイパンツが優秀です！ ストレッチ入り＆ウエストゴムで締めつけがなく、シルエットもきれいで、これからの秋冬シーズンに活躍してくれそうです。詳しくリポートします。
コーデュロイのパンツはデニムよりも肌触りがやさしく、気温が低い朝でもヒヤッとした冷たさを感じずにはけるので、この時期になると毎年愛用しています。
そんな中、無印良品で出会ったのが「婦人 ストレッチコーデュロイ イージーストレートパンツ」（税込3990円）です。なお、2025年11月3日までは「無印良品週間」のため、店頭でのみ、これより10％オフの価格で購入することができます。
カラバリはダークグレー、アイボリー、スモーキーグリーン、ネイビー、写真のスモーキーピンクの全5色展開。
今回はコーデュロイ素材で休日向けのパンツということもあり、せっかくならシャレ感のあるきれいな色をと、スモーキーピンクを選びました。
ピンクといっても甘過ぎず、名前の通りくすんだ色合いで、少しパープルに寄ったような発色です。40代でも子どもっぽくならず、落ち着いた印象ではけそうなのもこの色に決めた理由です。
フロント部分はジップアップがありそうなデザインに見えますが、実際はついておらず、太めのウエストゴムになっていて、さっとはくことができます。
両サイドにはスマホが入るくらいの深いポケットがあり、さらにヒップにも1つポケットがついています。
このコーデュロイパンツのよかった点は、とにかくはき心地が楽ちんなところです！ ウエストがゴムなことに加え、写真のように内側でひもが絞れるようになっていて、さらに微調整できるところが◎。
気になる下腹部まわりもやさしく包み込むゆとりがあるので、締めつけを感じにくく、秋の連休やクリスマス、年末年始などたくさん食べるような機会にも安心してはけそうです。
さらに全体に程よくストレッチ性があるため、座っても突っ張らず、レジャーやアウトドアでたくさん歩いたり、動きまわる日も快適に過ごせます。
また、このパンツはコーデュロイ素材でも写真のように畝（うね）が細いため、ほっこりとした雰囲気になりにくく、きれいめな仕上がりなので、大人の女性にもおすすめです。
秋冬シーズンはトップスにオーバーサイズのものを選ぶことが増えますが、そんなときにボトムスもワイドパンツだと、上下ともにダボッとして体が大きく見えてしまうことがあります。
でもこのパンツは、すとんとまっすぐに落ちるストレートシルエットなので、すっきりとはけて、ゆったりとしたトップスともバランスよく着られます。
写真のように、おなかやヒップまわりにも程よいゆとりがあり、体のラインを拾いにくいデザイン。これから冬になってさらに気温が下がり、パンツの下にタイツや厚手のインナーを重ねてもスムーズにはけそうです。
気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)
