バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が31日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。LINEのレスポンスについての持論を明かした。

LINEについて夫に対して不満があると紹介された高嶋は「すぐ忘れちゃうから。何言っても。忘れっぽいんだったら、LINE見てすぐ返信すればいいのに、忘れっぽい人に限って置くんだよね、一回。だったら既読にするな」と、高嶋のメッセージを読んでいるのに返事がないと語った。

さらに「既読つけたら5秒以内に返信しろって言っている」と言うと、MCの「サバンナ」高橋茂雄は「そんな軍隊式のLINEやっているんですか？」と苦笑した。

元プロ野球選手でタレント長嶋一茂が高嶋に対し「レスポンスが早すぎるんだよ」と言うと「本当に早い。待ってたのかってぐらい早いでしょ」と言い、長嶋は「えっ、今何か開いてた？俺のところみたいな」と言い、長嶋が返事を打っている間に、次のメッセージが送られて来るため「つじつまが合わなくなる」とぼやいた。

高嶋は、長嶋のメッセージについて「いい意味で丁寧なの。やっぱりお育ちがいいから。“ありがとうございます。わざわざ調べていただいて”とか。そういう余計なところが多いわけ」とバッサリ。「親しき仲にも礼儀あり…」と言う長嶋に「いいのいいの、LINEってそういうのいらないの。そんな暇あったら早く返事しろ！どっちなんだっていう！」と語った。