¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¡É×¤Ë²Ý¤·¤¿£Ì£É£Î£Å¥ë¡¼¥ëÌÀ¤«¤¹¡Ö´ûÆÉÉÕ¤±¤¿¤é£µÉÃ°ÊÆâ¤ËÊÖ¿®¤·¤í¡×
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡££Ì£É£Î£Å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ì£É£Î£Å¤ÎÊÖ»ö¤ò¡Ö¤¹¤°Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦É×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£´ûÆÉ¤ÏÉÕ¤¯¤Î¤ËÊÖ»ö¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡ÖËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£Ì£É£Î£Å¸«¤Æ¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ÄËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡¢£±²ó¡£¤À¤Ã¤¿¤é´ûÆÉÉÕ¤±¤ë¤Ê¡£¡Ø´ûÆÉÉÕ¤±¤¿¤é£µÉÃ°ÊÆâ¤ËÊÖ¿®¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦Á´Á³¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹âÅè¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Á¤µ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Áá¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Û¤ó¤ÈÁá¤¤¤Î¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤ï¤±¤è¡£²¶¤¬£Ì£É£Î£Å¤¹¤ë¤È¡£²¶¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë·ä¤Ë¤Þ¤¿°ã¤¦¤³¤È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢ÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹âÅè¤Ï¡Ö¡ÊÄ¹Åè¤Ï¡Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÊÊÖ¿®¤¬¡ËÃúÇ«¤Ê¤Î¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª°é¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ù¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í¾·×¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡££Ì£É£Î£Å¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ó¤Ê²Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÁá¤¯ÊÖ»ö¤·¤í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£