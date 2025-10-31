工藤美桜“不倫沼”描く主演作オンエアに緊張「衝撃な展開がたくさんある」【悪いのはあなたです】
【モデルプレス＝2025/10/31】女優の工藤美桜が10月31日、読売テレビ・ドラマDiVE枠「悪いのはあなたです」（11月3日スタート／毎週月曜深夜1時29分〜）先行試写会に、ともにW主演を務める山中柔太朗（M!LK）と、共演の小川史記（BUDDiiS）、加藤史帆とともに出席。オンエアを控えた心境を明かした。
【写真】工藤美桜、ミニ丈スカートで美脚披露
原作は「文春オンライン」での連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画（文藝春秋）。怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく“超破滅的恋愛譚”をドラマ化する。
工藤が今回演じるのは、貯金残高8万円の地味な派遣社員・山本莉子。日々の生活に焦りを抱えながらも、楽な方に逃げてしまうアラサー女性だ。オンエアを控えた現在の心境を聞かれると、「撮影したのはだいぶ前なんですけど、やっと皆さんに観てもらえるんだっていうワクワクと、衝撃な展開がたくさんあると思うので、その衝撃作を皆さんにどう思ってもらえるんだろうとか、色んな気持ちが入り混じってちょっとドキドキしてます」と緊張していることを告白。「展開が目まぐるしく変わっていって、すごく衝撃的なので、最終回に向けて皆さん楽しみに観ていただきたいです！」と呼びかけた。
物語にちなんで“最近沼っているもの”を聞かれると、工藤は「健康」とコメント。「乳酸菌飲料とか。最近も作品を撮っていて、やっぱり乾燥がひどくなってきたから顆粒の喉飴みたいなのを合間で摂取して。健康が大事だなと思って（笑）」と話すと、周りから感嘆の声が飛んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆工藤美桜、衝撃作の反応に「ドキドキ」
◆工藤美桜“最近沼っているもの”は？
