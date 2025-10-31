¾¾µï°ìÂå¡¡NY¤Ç¸«¤¿É×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤ÈÂçÊÁ¤Ê±ü¤µ¤ó¤¬½³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÅê»ñ²È¤Î¾¾µï°ìÂå¤¬£³£±Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÌÜ·â¤·¤¿·ã¤·¤¤É×ÉØ¥²¥ó¥«¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¾µï¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡¥Û¡¼¥ë¥Õ¡¼¥º¤Î¿¿¤óÁ°¤Ë½îÌ±ÇÉ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡¥È¥ì¡¼¥À¡¼¥¸¥ç¡¼¤¬Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÄÌ¾Î¡¦¥È¥ì¥¸¥ç¤Ç¤¹¤Í¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥¸¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó¡¡¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡¥ì¥¸¤ÎÎó¤ò¡Ä¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊý¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡¡¤¹¤´¡Á¡Á¡Á¤¤ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¾¾µï¤Ï¡Ö¿Í¤À¤«¤ê¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÃË½÷¤Î¥±¥ó¥«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡Ä¤´É×ÉØ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡¼¤Ã¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¤ÇÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ¯¤«¤Ê¤¤É×¡¡·ºÌ³½ê¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤ÈÂçÊÁ¤Ê±ü¤µ¤ó¤¬½³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×¤È¾ÜºÙ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ï¿Í¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¡ÉÝ¤ä¡ÄÉÝ¤ä¡Ä¡×¤È·ë¤ó¤À¡£