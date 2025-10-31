「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月30日、浦和競馬場で行われた。

ダート1400mで行われた第1戦は、佐藤翔馬騎手（JRA）騎乗のイチゴホイップがスタートから先頭に立ち逃げ切り勝ち。2着は谷原柚希騎手（JRA）騎乗のロンギングキイ、3着には若杉朝飛騎手（北海道）騎乗のエクスプロアが入った。

ダート1400mで行われた第2戦は、阿岸潤一朗騎手（北海道）騎乗のノーザトゥルースが早めに先頭に立ちそのまま押し切り勝利。2着は佐野遥久騎手（川崎）騎乗のカラフルピーチ、3着には及川烈騎手（浦和）騎乗のオーサムシャドウが入った。

YJSトライアルラウンド浦和第2戦・ノーザトゥルースと阿岸潤一朗騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

東日本ラウンド順位確定

本日でトライアルラウンドの全日程が終了し、東日本地区におけるトライアルラウンドポイントの上位4位までは、下記のとおり。

●地方競馬

1位 山本大翔（船橋）80pt

2位 神尾香澄（川崎）58pt

3位 佐野遥久（川崎）53pt

4位 谷内貫太（大井）51pt

●JRA

1位 佐藤翔馬（美浦）75pt

2位 谷原柚希（美浦）70pt

3位 石田拓郎（美浦）68pt

4位 横山琉人（美浦）66pt