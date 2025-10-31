【PAUL＆JOE、YSL BEAUTY...】2025年最新ホリデーコフレ♡ ときめくコスメアイテムをCHECK！
待ちに待ったホリデーコフレのシーズンが到来！そこで今回は、PAUL＆JOEのきらびやかなコレクションや、YSLのゴールドきらめく限定パケなど、ときめきが止まらないアイテムを厳選してご紹介します。眺めているだけで心躍るコスメアイテムをぜひチェックしてみて♡
Ray的♡ テンションがあがるきゅんなコスメ
今しか手に入らないポーチやケースつきなど、特別なデザインが目白押しなホリデーコフレ♡
ここでは、眺めているだけで心躍るときめくコスメアイテムをたっぷりご紹介！
Item 【YSL BEAUTY】クチュール ミニ クラッチ〈コレクター〉No.025
ブランドのシグネチャーカラーであるゴールドで彩られた限定パケは、持っているだけで気分が上がる特別感♡
ゴールドがちりばめられたアイシャドウ、ピンクパープルのパールが輝くリップ、大粒ラメ×多色パールのグロスなど、抜け感も叶えてくれる贅沢ラインナップ！
最高の輝きをまとい洗練された表情に
クチュール ミニ クラッチ〈コレクター〉No.025YSL ラブシャイン リップスティック〈コレクター〉No.218YSL ラブシャイン グロスプランパー〈コレクター〉No.100同 No.12
Item 【RMK】ブリーズ ブリス エスケープ アイズ & ブラッシュ パレット（10/31発売）
“Breeze Bliss Escape”をテーマに、降りそそぐ日光や砂のぬくもりをイメージしたカラフルなパッケージデザインにときめきが止まらない♡
アイシャドウパレットはエキゾチックな雰囲気の4色と、アイシャドウとしても使用可能なブロンザーとチークまで楽しめる。
異国の情景あふれる限定パケが視線をさらう
ブリスフル エアー フェイスパウダー Ride to Moonブリーズ ブリス エスケープ アイズ＆ブラッシュ パレットラディアントカラースティック EX-03リップ ルミナイザー EX-04
Item 【PAUL＆JOE】ポール＆ジョー メイクアップ コレクション 2025 001（11/1発売）
きらびやかなムードをまとったコフレが登場♡ ポーチはメイクアイテムがしっかり入るサイズ感がうれしい！
オレンジを基調にした「001」のシャンパンパレットは、華やかでゴージャス。パレットにあわせたハイライター、リップがセットに。メイクするたび心をときめかせて。
ゴージャスにきらめく、1920年代を思わせる華やぎ
アイカラー リミテッド Dリップスティック リミテッド Dハイライター リミテッド Aオリジナルポーチ
Item 【M・A・C】マック オブ オール トレード ブラシ キット（11/1発売）
ホリデー限定のミントカラーのキルティングポーチつきでブラシの保管もバッチリできる！
特に目元やフェイスに使えるフルサイズのブラシは、リキッドタイプにも対応できるすぐれもの。プロ仕様のブラシだからワンランク上の洗練された仕上がりになること間違いなし♡
毎年大人気のスペシャルなブラシセット
#143S ブロンザー ファン ブラシ#159S デュオ ファイバー ブラッシュ ブラシ#217S ブレンディング ブラシオリジナルポーチ
撮影／林真奈 文／杉山春花