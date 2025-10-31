【PAUL＆JOE、YSL BEAUTY...】2025年最新ホリデーコフレ♡ ときめくコスメアイテムをCHECK！

待ちに待ったホリデーコフレのシーズンが到来！そこで今回は、PAUL＆JOEのきらびやかなコレクションや、YSLのゴールドきらめく限定パケなど、ときめきが止まらないアイテムを厳選してご紹介します。眺めているだけで心躍るコスメアイテムをぜひチェックしてみて♡

Ray的♡ テンションがあがるきゅんなコスメ 今しか手に入らないポーチやケースつきなど、特別なデザインが目白押しなホリデーコフレ♡ ここでは、眺めているだけで心躍るときめくコスメアイテムをたっぷりご紹介！

Item 【YSL BEAUTY】クチュール ミニ クラッチ〈コレクター〉No.025 ブランドのシグネチャーカラーであるゴールドで彩られた限定パケは、持っているだけで気分が上がる特別感♡ ゴールドがちりばめられたアイシャドウ、ピンクパープルのパールが輝くリップ、大粒ラメ×多色パールのグロスなど、抜け感も叶えてくれる贅沢ラインナップ！ 最高の輝きをまとい洗練された表情に クチュール ミニ クラッチ〈コレクター〉No.025YSL ラブシャイン リップスティック〈コレクター〉No.218YSL ラブシャイン グロスプランパー〈コレクター〉No.100同 No.12 〈上から時計回りに〉クチュール ミニ クラッチ〈コレクター〉No.025 11,440円、YSL ラブシャイン リップスティック〈コレクター〉No.218 6,490円、YSL ラブシャイン グロスプランパー〈コレクター〉No.100、同 No.12 各5,500円／以上イヴ・サンローラン・ボーテ

Item 【RMK】ブリーズ ブリス エスケープ アイズ & ブラッシュ パレット（10/31発売） “Breeze Bliss Escape”をテーマに、降りそそぐ日光や砂のぬくもりをイメージしたカラフルなパッケージデザインにときめきが止まらない♡ アイシャドウパレットはエキゾチックな雰囲気の4色と、アイシャドウとしても使用可能なブロンザーとチークまで楽しめる。 異国の情景あふれる限定パケが視線をさらう ブリスフル エアー フェイスパウダー Ride to Moonブリーズ ブリス エスケープ アイズ＆ブラッシュ パレットラディアントカラースティック EX-03リップ ルミナイザー EX-04 〈左上から時計回りに〉ブリスフル エアー フェイスパウダー Ride to Moon 5,500円、ブリーズ ブリス エスケープ アイズ＆ブラッシュ パレット 8,250円、ラディアントカラースティック EX-03 3,630円、リップ ルミナイザー EX-04 3,520円／以上RMK Division

Item 【PAUL＆JOE】ポール＆ジョー メイクアップ コレクション 2025 001（11/1発売） きらびやかなムードをまとったコフレが登場♡ ポーチはメイクアイテムがしっかり入るサイズ感がうれしい！ オレンジを基調にした「001」のシャンパンパレットは、華やかでゴージャス。パレットにあわせたハイライター、リップがセットに。メイクするたび心をときめかせて。 ゴージャスにきらめく、1920年代を思わせる華やぎ アイカラー リミテッド Dリップスティック リミテッド Dハイライター リミテッド Aオリジナルポーチ ポール＆ジョー メイクアップ コレクション 2025 001 7,700円／ポール＆ジョー ボーテ