週末旅の定番・ソウル。韓国ツウが教える、一人旅のおすすめスポット

電車やバスを乗り継ぎ、歩き回り、お気に入りのスポットやお店、食べ物を探し出す韓国“ノムチョア”KOMAKiさん。そのパワフルな一人旅とは。

身も心もパワーチャージ・ソウル

地元の人との交流も一人旅の面白さ

旅に出るのは国内外問わず年に6〜8回。そのうち4〜5回は韓国を訪れるというKOMAKiさん。一人旅も多く、旅に求めるのは、デトックス＆パワーチャージと新しい発見。

「20年前、『私の名前はキム・サムスン』を見て、韓国ドラマにどハマり。聖地巡礼はもちろん、韓国の文化や空気感を知りたくて、一人でも通い詰めるようになりました。韓国料理は何を食べても美味しいし、何より人が優しいんです。活気溢れる市場や繁華街に行くと、元気をもらえるんですよね。渡航時間が短いのも最高です。初めて訪れた時から大好きになりました」

1回の希望滞在日数は7〜10日間だそう。

「スケジュールを詰め込むと疲れちゃうので、午前中はホテルでのんびり、午後から好きなところに出かけるのがいつものパターン。こだわりは、行きたいエリアに合わせて前後半でホテルを替えることと、バスタブがある部屋を取ること。バスタブがなければ、近所にチムジルバン（温浴施設）があるホテルを予約します。外に出たら歩き回るので、夜はできるだけ湯船に浸かりたいし、疲れはその日のうちに解消したいから。足用シートも必ず持っていきます。街を知るために電車やバスを使って遠出をすることが多いので、買い物にも使えるT-money（韓国の交通系ICカード）をフル活用。雨の日に残高不足でバスを降ろされて、ずぶ濡れになりながらコンビニでチャージしたことはいい勉強になりました（笑）」

一人旅の醍醐味はたくさん。見知らぬ現地の人との出会いも大切にしている。

「食堂や小さいスーパーでは韓国語で『日本人？』なんて聞かれたり、夜飲みに行くと、隣に座った人やバーテンダーにもよく話しかけられるので面白いです。自由に動けるのが一人旅のいいところ。ストレスなく楽しめることはデトックスにもなっているのかも」

【ショッピング】マニアックな小物やヴィンテージを探して

【ごはん】定番はスープ料理で、食材はおみやげに。

【ナイトライフ】夜遊びできる穴場もたくさん！

KOMAKi

コマキ 雑誌やアパレルブランドなどのスタイリングを手がける。2人組ユニット“韓ドラ♡姉妹”として単行本『韓国ドラマ聖地巡礼 ドラマで見たあの名所を巡る』（徳間書店）を出版するほどの韓国ツウでも知られている。