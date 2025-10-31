三田寛子、“うっかり”アクシデントを報告

歌舞伎俳優・中村芝翫さんの妻であり、タレント・女優・歌手としても幅広く活動する三田寛子さんが、2025年10月7日に自身のインスタグラムを更新。

長年親しんできた愛車のアクシデントを報告しました。どのような内容なのでしょうか。

「三田寛子」が乗った本格SUVとは（Photo：時事）

投稿では「秋の昼下がり 自宅に到着し駐車時に気を抜いてぶつけてしまった」「二万回以上出し入れしてるのに何故に？と家族に叱られた」と綴られており、日常の一コマをユーモアを交えて振り返っています。

投稿には3枚の写真が添えられており、1枚目は車内で撮影された自身のショット。2枚目には代車と思われる車両が写っており、グリーン系のボディカラーが印象的な一台です。

写る車両は、ジープブランドを代表する本格オフロードSUV「ラングラー」と見られます。

ラングラーは、1941年に誕生した元祖ジープの系譜を受け継ぐ伝統的なモデルで、現行型は2018年に登場した4代目。

スクエアなボディラインや丸型ヘッドライト、7スロットグリルなど、ブランドのアイコンを随所に備えています。

ボディサイズは全長4870mm×全幅1895-1930mm×全高1845-1855mmと堂々としたプロポーション。厚みのあるバンパーや力強い足回りが、タフさと遊び心を兼ね備えた印象を与えます。

駆動方式には独自の4WDシステムを採用。2リッター直列4気筒DOHCターボエンジンと8速ATを組み合わせ、悪路でも高い走破性を発揮します。

キャンプやアウトドアの相棒としても定評のある一台です。なお、新車価格は税込789万円からと案内されています。

三田さんは投稿の中で「ジープが好きで」「4台乗り継いで」「毎回ボディの色を変えて」と明かしており、ジープに対する深い愛着がうかがえます。

さらに「以前セドナで乗ったピンクジープが」「いつかピンクにするぞ」と今後の意気込みもつづっていました。

※ ※ ※

投稿の最後には「落ち込んで家にこもってうつむいてばかりいたら イタッ 開いていた扉に気づかずおでこをぶつけてしまった」との一文も。3枚目にはその“おでこショット”も掲載されていました。

「でも代車が来たらカッコよくて気を取り直して早速ドライブにGO」との言葉からは、気分を切り替えて運転を楽しむ様子が伝わってきます。

SNSでは「代車も似合ってる」「ジープ好きとは意外でした！」「おでこお大事に」「ピンクジープ、絶対似合います！」といったコメントが寄せられ、三田さんのカーライフと人柄に共感する声が広がっています。