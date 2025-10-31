１月放送の民教協子育てスペシャル番組「おいしいね！〜食育を考える〜」でナレーターを担当する女優の三田寛子さん（東京・六本木のテレビ朝日）

写真拡大 (全2枚)

三田寛子、“うっかり”アクシデントを報告

　歌舞伎俳優・中村芝翫さんの妻であり、タレント・女優・歌手としても幅広く活動する三田寛子さんが、2025年10月7日に自身のインスタグラムを更新。

　長年親しんできた愛車のアクシデントを報告しました。どのような内容なのでしょうか。

「三田寛子」が乗った本格SUVとは（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「三田寛子」×「高級SUV」の姿を画像で見る！

　投稿では「秋の昼下がり　自宅に到着し駐車時に気を抜いてぶつけてしまった」「二万回以上出し入れしてるのに何故に？と家族に叱られた」と綴られており、日常の一コマをユーモアを交えて振り返っています。

　投稿には3枚の写真が添えられており、1枚目は車内で撮影された自身のショット。2枚目には代車と思われる車両が写っており、グリーン系のボディカラーが印象的な一台です。

　写る車両は、ジープブランドを代表する本格オフロードSUV「ラングラー」と見られます。

　ラングラーは、1941年に誕生した元祖ジープの系譜を受け継ぐ伝統的なモデルで、現行型は2018年に登場した4代目。

　スクエアなボディラインや丸型ヘッドライト、7スロットグリルなど、ブランドのアイコンを随所に備えています。

　ボディサイズは全長4870mm×全幅1895-1930mm×全高1845-1855mmと堂々としたプロポーション。厚みのあるバンパーや力強い足回りが、タフさと遊び心を兼ね備えた印象を与えます。

　駆動方式には独自の4WDシステムを採用。2リッター直列4気筒DOHCターボエンジンと8速ATを組み合わせ、悪路でも高い走破性を発揮します。

　キャンプやアウトドアの相棒としても定評のある一台です。なお、新車価格は税込789万円からと案内されています。

　三田さんは投稿の中で「ジープが好きで」「4台乗り継いで」「毎回ボディの色を変えて」と明かしており、ジープに対する深い愛着がうかがえます。

　さらに「以前セドナで乗ったピンクジープが」「いつかピンクにするぞ」と今後の意気込みもつづっていました。

※　※　※
　投稿の最後には「落ち込んで家にこもってうつむいてばかりいたら　イタッ　開いていた扉に気づかずおでこをぶつけてしまった」との一文も。3枚目にはその“おでこショット”も掲載されていました。

「でも代車が来たらカッコよくて気を取り直して早速ドライブにGO」との言葉からは、気分を切り替えて運転を楽しむ様子が伝わってきます。

　SNSでは「代車も似合ってる」「ジープ好きとは意外でした！」「おでこお大事に」「ピンクジープ、絶対似合います！」といったコメントが寄せられ、三田さんのカーライフと人柄に共感する声が広がっています。