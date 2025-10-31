ハロウィーンの31日、長野市の保育園では恒例の秋祭りが開かれ、子どもも大人も思い思いに仮装を楽しみました。



「ハッピーハロウィーン！」



おそろいの衣装を身にまとった親子たち。ハロウィーンの31日、長野市の公園では0歳から6歳児が通う市内の保育園が仮装パーティーを開きました。



参加した保護者

「きょうのテーマは何だろう…死神か」

Q.誰のアイデアですか？

参加した保護者

「下の子です」

Q.死神って何か知っているの？

「鎌持っているやつ」





こちらはあの有名な「夢の国」から！？参加者は「子どもがやりたいといったので合わせてきました」保育園の秋祭りとして恒例だというのこの行事。回数を重ねるごとに盛り上がりが増しているそうで、ファッションショー企画には気合いの入った仮装が続々と登場。アニメや映画のキャラクターなど思い思いの衣装を披露。中でも注目を集めたのは…。先生「バットマンはどこ？ジョーカーがいるぞ」映画「バットマン」に登場する悪役・ジョーカー姿をした男の子。こちらの園児は自前の愛車！？で登場。3人のプリンセスが得意のダンスを披露するなど毎年、子どもたちのやりたいことを実現しているんだそうです。さらに、「クッキーとジュースを売りたい」と子どもが声を上げ、カフェも準備。白雪姫「ヒアユーアー」31日は販売にも挑戦。英語での対応も頑張りました。シンデレラ「サンキュー」ほかにも園児が手作りしたゲームなど子どもたちの“好き”を目いっぱい楽しみました。ミントリーフ インターナショナル プリスクール長野園 岡村未菜子園長「クッキー作りとかダンスとかヨーヨー屋さんとか、全部子供たちのアイデアできょうまで準備をしてきたものになります。一つのことをみんなで成し遂げるとかそういったことの経験が、この先の大きな力になっていくかなと思っています」