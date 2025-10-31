渡辺美奈代、ユニクロやZARAアイテム使った“50代コーデ”に反響「秋っぽい!!」「かっこいい」「上品な感じで素敵」「真似してみます♪」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が30日、自身のインスタグラムを更新。「50代コーデ」と書き出し、秋らしいこの日の着こなしを披露した。
【写真】「秋っぽい!!」「上品な感じで素敵」ユニクロ・ZARAアイテム使った、渡辺美奈代の50代コーデ
「ブラウン×ホワイト」とつづり、1枚の写真をアップ。メガネ姿の渡辺は、茶のトップスに白のパンツ、茶系のバッグを合わせ、足元にはスニーカーをチョイス。ハッシュタグでは「#UNIQLO #ZARA」と、ファストファッションでまとめていることを伝えている。
コメント欄には「秋っぽい!!」「ブラウン×ホワイトの秋コーデとっても素敵です」「上品な感じで素敵です」「美奈代ちゃんかっこいい」「とっても似合ってます」「真似してみます♪」など、さまざまな反響が寄せられている。
渡辺は1996年に夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥、次男はタレントの矢島名月。
【写真】「秋っぽい!!」「上品な感じで素敵」ユニクロ・ZARAアイテム使った、渡辺美奈代の50代コーデ
「ブラウン×ホワイト」とつづり、1枚の写真をアップ。メガネ姿の渡辺は、茶のトップスに白のパンツ、茶系のバッグを合わせ、足元にはスニーカーをチョイス。ハッシュタグでは「#UNIQLO #ZARA」と、ファストファッションでまとめていることを伝えている。
渡辺は1996年に夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥、次男はタレントの矢島名月。